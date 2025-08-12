Đài Loan phát triển 'sát thủ diệt tàu sân bay' mới

Tờ South China Morning Post (SCMP) tối 11.8 đưa tin trong danh sách được ban hành theo Đạo luật Phát triển công nghiệp quốc phòng, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã công bố một loại vũ khí mới được mô tả là "tên lửa hành trình chống hạm cận âm tầm xa".

Theo danh sách đó, lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ chi 40 triệu Đài tệ (gần 38 tỉ đồng) vào năm tới và năm sau đó để mua 80 "magnetron đồng trục linh hoạt về tần số", linh kiện có thể thay đổi tần số hoạt động một cách nhanh chóng và linh hoạt. Trong các ứng dụng radar, tính linh hoạt về tần số giúp giảm nhiễu và cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu.

SCMP dẫn lời các nhà phân tích cho rằng các tên lửa Hùng Phong của Đài Loan không đủ sức chống lại hải quân Trung Quốc Ảnh: AFP

Cũng theo danh sách trên, "magnetron đồng trục linh hoạt về tần số" sẽ được sử dụng trong tên lửa tầm xa mới cũng như trong tên lửa chống hạm Hùng Phong II và III. Thông tin này khiến các nhà phân tích quốc phòng cho rằng Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST), đơn vị chế tạo vũ khí hàng đầu của Đài Loan, đã nghiên cứu dự án này trong nhiều năm.

Các phương tiện truyền thông Đài Loan cũng đã đưa tin từ năm 2021- 2022, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã chi hơn 800 triệu Đài tệ để phát triển tên lửa sử dụng công nghệ cốt lõi của tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hùng Phong IIE, đặc biệt chú trọng đến khả năng tàng hình.

'Sát thủ diệt tàu sân bay' thật sự?

"Tên lửa mới này được cho là vũ khí chủ chốt để bù đắp cho tầm bắn hạn chế của các tên lửa chống hạm hiện tại của Đài Loan, với hiệu suất dự kiến sẽ vượt trội hơn so với Hùng Phong III và mang đến cho lực lượng phòng vệ một 'sát thủ diệt tàu sân bay' thực sự", ông Lu De-yun, cựu thư ký báo chí của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, nhận định.

Ông Lu cho rằng các tên lửa Hùng Phong hiện có không đủ để chống lại các nhóm tàu sân bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vì Hùng Phong III có tầm bắn khoảng 400 km, trong khi máy bay trên tàu sân bay PLA có thể tấn công từ khoảng cách 500 km, theo SCMP.

Ông Lu nhận định thêm rằng tên lửa Harpoon mà Đài Loan mua từ Mỹ có tầm bắn chỉ hơn 200 km. Vì vậy máy bay F-16 của Đài Loan muốn bắn tên lửa Harpoon thì sẽ phải bay vào vùng hoạt động của hệ thống phòng không PLA và máy bay chiến đấu trên tàu sân bay PLA, làm hạn chế hiệu quả của loại tên lửa này. "Đây là lý do tại sao việc phát triển một tên lửa tầm xa có khả năng tấn công từ bên ngoài hệ thống phòng thủ của đối phương đã trở thành một nhu cầu cấp thiết", ông Lu nhận định.

Mở rộng tầm tấn công



Ngoài ra, ông Su Tzu-yun, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia, một tổ chức tư vấn do chính quyền Đài Loan tài trợ, đề cập tên lửa Mỹ AGM-158B (có tầm bắn gần 1.000 km) cho phép tấn công từ bên ngoài phạm vi phòng không của đối phương. AGM-158B có thể được phóng từ máy bay ném bom hoặc máy bay chiến đấu để thực hiện các nhiệm vụ chống hạm tầm xa hoặc tấn công mặt đất.

Một phiên bản tiên tiến hơn của AGM-158B là AGM-158C có tầm bắn ngắn hơn khoảng 500 km, sử dụng hình ảnh hồng ngoại thụ động để khóa mục tiêu trong khi tránh bị radar phát hiện, cải thiện đáng kể khả năng sống sót.

Ông Su cho rằng tên lửa mới của Đài Loan, được cho là có thiết kế được mô phỏng theo AGM-158B, có thể có những tính năng tương tự như AGM-158C nhưng có thể không cần các tính năng AI phức tạp của vũ khí Mỹ, cho phép tên lửa mới mang theo nhiều nhiên liệu hơn.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc trong một lần diễn tập ở Biển Đông Ảnh: Chụp màn hình SCMP

So với Hùng Phong II và Hùng Phong III, tên lửa mới có thể đánh dấu "sự xuất hiện của một thế hệ tên lửa chống hạm nội địa mới", theo ông Su. Ông cho rằng một trong những trọng tâm của tên lửa mới là khả năng tàng hình.



Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc đối với việc Đài Loan phát triển tên lửa mới cũng như bình luận như trên của giới phân tích.