Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc phản ứng mạnh sau phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
08/08/2025 11:53 GMT+7

Trung Quốc hôm nay 8.8 cảnh báo Philippines 'đùa với lửa' sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói rằng Philippines sẽ bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan Đài Loan.

Reuters hôm nay 8.8 đưa tin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng tình trạng Philippines nằm ở vị trí gần Đài Loan và cộng đồng người Philippines đông đảo ở Đài Loan sẽ khiến việc can thiệp vào một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vùng lãnh thổ Đài Loan là cần thiết.

Trung Quốc phản ứng mạnh sau phát ngôn của Tổng thống Philippines về Đài Loan - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. duyệt đội danh dự ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 5.8

Ảnh: Reuters

"Nếu xảy ra một cuộc chiến toàn diện, chúng tôi sẽ bị lôi kéo vào đó. Có rất nhiều công dân Philippines ở Đài Loan và điều đó sẽ ngay lập tức trở thành một vấn đề nhân đạo. Chúng tôi sẽ phải đến đó, tìm cách đến đó và tìm cách đưa người dân của chúng tôi trở về nước", ông Marcos nói với trang tin Ấn Độ Firstpost hôm 6.8.

Phản ứng về phát ngôn trên của Tổng thống Marcos, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng "sự gần gũi về địa lý" và "dân số hải ngoại đông đảo" không phải là cái cớ để một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

"Chúng tôi kêu gọi Philippines nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc... và kiềm chế đùa với lửa trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng những lập luận như trên "không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương ASEAN, mà còn làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực cũng như các lợi ích cơ bản của chính người dân Philippines".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Philippines đối với phản ứng như trên của Trung Quốc.

Tin liên quan

Tàu Đài Loan và tàu Trung Quốc đối đầu căng thẳng 22 giờ ở Biển Đông?

Tàu Đài Loan và tàu Trung Quốc đối đầu căng thẳng 22 giờ ở Biển Đông?

Tàu tuần duyên Đài Loan và tàu hải cảnh của Trung Quốc đại lục đã có cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 22 giờ gần quần đảo Đông Sa (Pratas) ở Biển Đông vào cuối tuần trước, theo South China Morning Post.

Tàu đổ bộ Trung Quốc đến gần 'bất thường' phía bắc Đài Loan

IISS đánh giá khả năng Trung Quốc dùng biện pháp quân sự với Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan trung quốc Tổng thống Philippines xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận