Trung Quốc phản ứng mạnh sau phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Reuters hôm nay 8.8 đưa tin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng tình trạng Philippines nằm ở vị trí gần Đài Loan và cộng đồng người Philippines đông đảo ở Đài Loan sẽ khiến việc can thiệp vào một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vùng lãnh thổ Đài Loan là cần thiết.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. duyệt đội danh dự ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 5.8 Ảnh: Reuters

"Nếu xảy ra một cuộc chiến toàn diện, chúng tôi sẽ bị lôi kéo vào đó. Có rất nhiều công dân Philippines ở Đài Loan và điều đó sẽ ngay lập tức trở thành một vấn đề nhân đạo. Chúng tôi sẽ phải đến đó, tìm cách đến đó và tìm cách đưa người dân của chúng tôi trở về nước", ông Marcos nói với trang tin Ấn Độ Firstpost hôm 6.8.

Phản ứng về phát ngôn trên của Tổng thống Marcos, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng "sự gần gũi về địa lý" và "dân số hải ngoại đông đảo" không phải là cái cớ để một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

"Chúng tôi kêu gọi Philippines nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc... và kiềm chế đùa với lửa trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng những lập luận như trên "không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương ASEAN, mà còn làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực cũng như các lợi ích cơ bản của chính người dân Philippines".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Philippines đối với phản ứng như trên của Trung Quốc.