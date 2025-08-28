Bắt nghi phạm cầm đầu băng nhóm giả danh công an, kiểm sát viên để lừa đảo

Ngày 28.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Lê Minh Dũng (33 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, Thanh Hóa), nghi phạm cầm đầu băng nhóm người Việt tại Campuchia chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Nghi phạm Lê Minh Dũng bị bắt giữ tại Campuchia ẢNH: C.A

Trước đó, tháng 2.2024, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 nghi phạm thuộc đường dây giả danh cán bộ công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Mở rộng chuyên án, cơ quan công an xác định cầm đầu và điều hành ổ nhóm này là Lê Minh Dũng.

Ngay sau khi biết băng nhóm lừa đảo của mình bị Công an Nghệ An triệt phá, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các "ông chủ" người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại một đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới.

Nghi phạm Lê Minh Dũng tại cơ quan công an

ẢNH: C.A

Ngày 24.10.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Campuchia.

