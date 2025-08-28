Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm cầm đầu băng nhóm giả danh công an, kiểm sát viên để lừa đảo

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/08/2025 17:13 GMT+7

Công an Nghệ An vừa bắt giữ Lê Minh Dũng (33 tuổi), nghi phạm cầm đầu băng nhóm ở Campuchia giả danh công an, kiểm sát viên, lừa đảo hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 28.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Lê Minh Dũng (33 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, Thanh Hóa), nghi phạm cầm đầu băng nhóm người Việt tại Campuchia chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

- Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Minh Dũng bị bắt giữ tại Campuchia

ẢNH: C.A

Trước đó, tháng 2.2024, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 nghi phạm thuộc đường dây giả danh cán bộ công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Mở rộng chuyên án, cơ quan công an xác định cầm đầu và điều hành ổ nhóm này là Lê Minh Dũng.

Ngay sau khi biết băng nhóm lừa đảo của mình bị Công an Nghệ An triệt phá, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các "ông chủ" người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại một đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới.

- Ảnh 2.

Nghi phạm Lê Minh Dũng tại cơ quan công an

ẢNH: C.A

Ngày 24.10.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Tin liên quan

Bắt bị can lừa bán 16 nạn nhân sang khu Tam giác vàng

Bắt bị can lừa bán 16 nạn nhân sang khu Tam giác vàng

Bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao một thanh niên ở Nghệ An đã lừa bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng ở Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo campuchia giả danh công an truy nã Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận