Hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, Nghệ An thiếu kinh phí tỉa cành

Ngày 28.8, nhiều tuyến phố ở Nghệ An cây xanh ngã đổ vẫn đang nằm ngổn ngang, chưa kịp thu dọn. Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh đã huy động toàn hơn 100 người, 11 xe cẩu để cắt cây, nỗ lực hoàn thành trước ngày 2.9.

Cây xanh gãy đổ trên đường phố ở Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh, cho biết công ty được giao quản lý 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP.Vinh (trước đây). Cơn bão số 5 đã khiến 33.000 cây bị gãy, đổ.

Ông Dũng cũng cho hay, năm 2025, theo hợp đồng đã ký kết với UBND TP.Vinh, công ty được giao cắt, tỉa 2.700 cây và đã hoàn thành từ trước tháng 8. Do kinh phí được giao ít nên đơn vị này chỉ chọn những cây lớn, rậm cành để cắt tỉa. Trước khi bão số 5 đổ bộ, đơn vị này đã cho cắt tỉa thêm 200 cây.

Một cây xanh trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An bị bật gốc ẢNH: K.HOAN

Cây xanh ngã đổ trên đường Mai Hắc Đế, P.Vinh Phú, Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng năm UBND TP.Vinh (trước đây) đều ký hợp đồng với Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh để quản lý, chăm sóc cây xanh. Năm 2025, hợp đồng trị giá hơn 23 tỉ đồng để quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trên địa bàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nghệ An, bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An với sức gió cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11- cấp 15.

Nhiều người dân cũng cho rằng, gió bão không quá lớn, việc cây xanh không được cắt tỉa là nguyên nhân chính gây ra gãy, đổ.