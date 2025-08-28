Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, Nghệ An thiếu kinh phí tỉa cành

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/08/2025 15:29 GMT+7

Các phường thuộc TP.Vinh (trước đây), Nghệ An hiện có khoảng 60.000 cây xanh đô thị, nhưng mỗi năm kinh phí chỉ đủ tỉa cành khoảng 3.000 cây và hơn 33.000 cây đã bị gãy đổ do bão số 5.

Ngày 28.8, nhiều tuyến phố ở Nghệ An cây xanh ngã đổ vẫn đang nằm ngổn ngang, chưa kịp thu dọn. Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh đã huy động toàn hơn 100 người, 11 xe cẩu để cắt cây, nỗ lực hoàn thành trước ngày 2.9.

- Ảnh 1.

Cây xanh gãy đổ trên đường phố ở Nghệ An

ẢNH: K.HOAN

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh, cho biết công ty được giao quản lý 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP.Vinh (trước đây). Cơn bão số 5 đã khiến 33.000 cây bị gãy, đổ.

Ông Dũng cũng cho hay, năm 2025, theo hợp đồng đã ký kết với UBND TP.Vinh, công ty được giao cắt, tỉa 2.700 cây và đã hoàn thành từ trước tháng 8. Do kinh phí được giao ít nên đơn vị này chỉ chọn những cây lớn, rậm cành để cắt tỉa. Trước khi bão số 5 đổ bộ, đơn vị này đã cho cắt tỉa thêm 200 cây.

- Ảnh 2.

Một cây xanh trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An bị bật gốc

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 3.

Cây xanh ngã đổ trên đường Mai Hắc Đế, P.Vinh Phú, Nghệ An

ẢNH: K.HOAN

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng năm UBND TP.Vinh (trước đây) đều ký hợp đồng với Công ty CP Công viên cây xanh TP.Vinh để quản lý, chăm sóc cây xanh. Năm 2025, hợp đồng trị giá hơn 23 tỉ đồng để quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trên địa bàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nghệ An, bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An với sức gió cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11- cấp 15.

Nhiều người dân cũng cho rằng, gió bão không quá lớn, việc cây xanh không được cắt tỉa là nguyên nhân chính gây ra gãy, đổ.

Tin liên quan

Bệnh viện ung bướu 1.259 tỉ vừa khánh thành đã hư hại do bão số 5

Bệnh viện ung bướu 1.259 tỉ vừa khánh thành đã hư hại do bão số 5

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được đầu tư 1.259 tỉ đồng vừa khánh thành đưa vào sử dụng ít ngày đã bị bão số 5 tàn phá, khiến hàng trăm tấm la phông trần nhà rơi tả tơi.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Nghệ An cây xanh gãy đổ cắt tỉa cây xanh TP.Vinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận