Thời sự

Bệnh viện ung bướu 1.259 tỉ vừa khánh thành đã hư hại do bão số 5

Khánh Hoan
27/08/2025 16:58 GMT+7

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được đầu tư 1.259 tỉ đồng vừa khánh thành đưa vào sử dụng ít ngày đã bị bão số 5 tàn phá, khiến hàng trăm tấm la phông trần nhà rơi tả tơi.

Ngày 27.8, một lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, hàng trăm tấm la phông trần nhà tại bệnh viện này bị gió bão số 5 quật bay tơi tả nhưng tất cả bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện vẫn an toàn.

- Ảnh 1.

Các tấm la phông trần hành lang bị gió bão số 5 thổi bay

ẢNH: K.HOAN

Bão số 5 đổ bộ Nghệ An chiều và tối 25.8 với sức gió cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11 - cấp 15. Thời điểm đó, rất nhiều tấm la phông, đặc biệt tại hành lang các tầng cao, bị gió bão giật tung, bay tơi tả nhiều nơi.

Một đoạn video được người dân ghi lại thời điểm đó cho thấy các tấm la phông này bị gió bão thổi bay xuống sân như "lá rụng".

- Ảnh 2.

Hình ảnh người dân ghi lại thời điểm bão số 5 đổ bộ, các tấm la phông rơi tả tơi xuống sân bệnh viện

ẢNH: MXH

- Ảnh 3.

Các tấm la phông bị gió bão thổi bay đã được thu dọn

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 4.

Các nẹp giữ la phông cũng bị hất tung

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 5.

Các tấm trần kết cấu bằng kim loại khá nhẹ

ẢNH: K.HOAN

Ngoài trần nhà, hạng mục phụ trợ như mái tôn nhà để xe cũng bị sập đổ, nhiều cây xanh bật gốc.

- Ảnh 6.

Nhà để xe bị gió bão đánh sập

ẢNH: K.HOAN

Ông Phạm Vĩnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết do bệnh viện đã chủ động chuẩn bị ứng phó từ trước nên bệnh nhân và nhân viên y tế được đảm bảo an toàn. Thời điểm bão đổ bộ, công tác điều trị diễn ra bình thường.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được đầu tư xây mới tại P.Vinh Hưng, Nghệ An, với kinh phí 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh.

- Ảnh 7.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa khánh thành ngày 19.8

ẢNH: K.HOAN

Dự án gồm khối nhà hành chính kỹ thuật 8 tầng với 41 khoa, phòng, trung tâm, hơn 1.300 cán bộ, nhân viên; tiếp nhận trung bình 1.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, điều trị nội trú cho khoảng 1.500 bệnh nhân và phục vụ hơn 10.000 bệnh nhân ngoại trú khác.

Đây là một trong 250 công trình trong cả nước được Chính phủ chủ trì cắt băng khánh thành và khởi công ngày 19.8 vừa qua.

8 người chết và mất tích, 8.719 nhà bị tốc mái do bão số 5

Khám phá thêm chủ đề

