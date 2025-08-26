Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn căn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt
Video Thời sự

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn căn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Khánh Hoan - Minh Hải
26/08/2025 12:50 GMT+7

Bão số 5 đã gây nhiều thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Hàng nghìn căn nhà bị tốc mái, ngập sâu, hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, diện tích lớn hoa màu bị cuốn trôi.

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn căn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn căn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Sáng 26.8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5 với các tỉnh bắc miền trung và các cơ quan liên quan.

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, thống kê bước đầu tại tỉnh này cho thấy, bão số 5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng.

Khoảng gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập - ngã đổ, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Hiện bão đã qua và tỉnh đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Người dân sống trong vùng nguy hiểm sẽ tiếp tục được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, bão số 5 có diễn biến vô cùng phức tạp, đường đi và tốc độ di chuyển bất thường, song công tác dự báo đã khá sát, tạo điều kiện để địa phương chủ động trong ứng phó.

Đến nay, Nghệ An chưa ghi nhận thiệt hại về người, ngoài một trường hợp tử vong do điện giật khi trèo lên mái nhà chống bão, cùng hai người bị thương và một số thiệt hại về nhà ở, giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp.

Dù bão đã tan nhưng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt là các xã miền núi vừa phải chịu hậu quả của đợt lũ tháng 7, nay tiếp tục bị chia cắt do mưa lũ.

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình khiến 1 cụ bà 88 tuổi tử vong, ít nhất 225 ngôi nhà tốc mái, đổ sập, hàng chục cột điện, xe ô tô và nhiều tài sản khác của người dân bị hư hỏng nặng.

Trễ làm vì phố Thái Thịnh 'chìm' trong biển nước sau mưa lớn

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Thiệt hại bão số 5 thiệt hại sau bão Nghệ An Hà Tĩnh nhà tốc mái
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
