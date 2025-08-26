Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'
Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

26/08/2025 09:50 GMT+7

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki) đã gây mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26.8, khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông tê liệt.

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Sáng 26.8.2025, người dân Hà Nội trải qua một buổi sáng đầy khó khăn khi những cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki) đổ xuống liên tục, khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước.

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Từ rạng sáng, các tuyến đường như Thái Thịnh, Nguyễn Xiển, Lê Đức Thọ, Nguyễn Trãi… ngập sâu đến nửa mét. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân buộc phải dắt bộ, giao thông rơi vào cảnh hỗn loạn.

Mưa bắt đầu từ chiều 25.8, kéo dài suốt đêm và tăng dần về sáng 26.8. Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, lượng mưa đo được tại trạm Thạch Thất đạt hơn 183 mm chỉ trong vài giờ. Khu vực nội thành cũng ghi nhận lượng mưa lớn như: Láng Thượng gần 90 mm, Mễ Trì gần 94 mm, Định Công hơn 83 mm.

Tại xã Ô Diên, nhiều tuyến đường làng biến thành sông, mực nước ngập khoảng 30 cm. Người dân cho biết đã nhiều năm rồi mới chứng kiến một trận mưa dài và ngập nặng đến như vậy.

Ở phường Tây Mỗ, đoạn đường 70 bị chia cắt cả hai chiều khi nước ngập sâu khoảng 1 mét. Người dân dù dắt bộ vẫn không thể tránh khỏi cảnh xe chết máy. Trong khi đó, đường Nguyễn Huy Tưởng sáng 26.8 cũng chìm trong nước từ 30 đến 40 cm, khiến xe máy, ô tô không thể lưu thông.

Một em bé được cõng con đến trường trên phố Trần Quốc Hoàn

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6 giờ 30 có nhiều phường đạt từ 200 - 300 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội còn mưa lớn kéo dài đến hết ngày 26.8.

TRỰC TIẾP: Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, xe máy chết máy la liệt, mưa từ suốt đêm qua

TRỰC TIẾP: Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, xe máy chết máy la liệt, mưa từ suốt đêm qua

Đêm 25 và rạng sáng 26.8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội có mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến phố.

Bão số 5 Ngập lụt Hà Nội ngập lụt mưa lớn Hà Nội thời tiết Hà Nội
Xem thêm bình luận