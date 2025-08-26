Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Live TRỰC TIẾP: Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, xe máy chết máy la liệt, mưa từ suốt đêm qua

Thanh Niên
Thanh Niên
26/08/2025 09:02 GMT+7

Đêm 25 và rạng sáng 26.8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội có mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến phố.

TRỰC TIẾP: Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, xe máy chết máy la liệt, mưa từ suốt đêm qua

TRỰC TIẾP: Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, xe máy chết máy la liệt, mưa từ suốt đêm qua

Theo ghi nhận, tại Hà Nội mưa lớn liên tục đêm ngày 25.8 và kéo dài 26.8 đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường phố nội thành, khiến giao thông tắc nghẽn.

Mưa ngập trên đường phố Hà Nội sáng 26.8

Giao thông bấn loạn trên các tuyến phố Hà Nội sáng nay

ẢNH: TUẤN MINH

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, lượng mưa đo từ 1 - 7 giờ sáng nay lớn nhất tại trạm Thạch Thất trên 183 mm. Trong khu vực nội thành, trạm Láng Thượng có lượng mưa 89,5 mm; trạm Mễ Trì 93,9 mm; trạm Định Công 83,9 mm.

Nước ngập đến ngang bụng tại P.Tây Mỗ

Tại xã Ô Diên, TP.Hà Nội, sáng sớm nay toàn bộ đường làng biến thành sông, mực nước ngập sâu đến 0,3 m.

TRỰC TIẾP: Bão số 5 đã áp sát đất liền; Thời tiết ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh cực kỳ nguy hiểm

TRỰC TIẾP: Bão số 5 đã áp sát đất liền; Thời tiết ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh cực kỳ nguy hiểm

Cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), với những diễn biến hết sức phức tạp và đã có những tác động đầu tiên đến khu vực ven biển miền Trung và Bắc Bộ. Mời quý vị theo dõi và đặt câu hỏi tương tác cùng các biên tập viên, phóng viên của Báo Thanh Niên.

