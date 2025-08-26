TRỰC TIẾP: Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, xe máy chết máy la liệt, mưa từ suốt đêm qua

Theo ghi nhận, tại Hà Nội mưa lớn liên tục đêm ngày 25.8 và kéo dài 26.8 đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường phố nội thành, khiến giao thông tắc nghẽn.

Mưa ngập trên đường phố Hà Nội sáng 26.8

Giao thông bấn loạn trên các tuyến phố Hà Nội sáng nay ẢNH: TUẤN MINH

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, lượng mưa đo từ 1 - 7 giờ sáng nay lớn nhất tại trạm Thạch Thất trên 183 mm. Trong khu vực nội thành, trạm Láng Thượng có lượng mưa 89,5 mm; trạm Mễ Trì 93,9 mm; trạm Định Công 83,9 mm.

Nước ngập đến ngang bụng tại P.Tây Mỗ

Tại xã Ô Diên, TP.Hà Nội, sáng sớm nay toàn bộ đường làng biến thành sông, mực nước ngập sâu đến 0,3 m.