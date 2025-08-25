TRỰC TIẾP: Bão số 5 đã áp sát đất liền; Thời tiết ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh cực kỳ nguy hiểm

Hồi 16 giờ ngày 25.8, tâm bão ở trên vùng biển ven bờ Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Trong 3 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi vào đất liền khu vực bắc Hà Tĩnh – Nam Nghệ An. Nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi đã ghi nhận gió mạnh: tại Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 7, giật cấp 10; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 8, giật cấp 9; Diễn Châu (Nghệ An) cấp 9, giật cấp 11; Quỳnh Lưu cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 7, giật cấp 9; Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 9, giật cấp 12; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 8.

Nước dâng do bão đo được tại Sầm Sơn 1,01 m, Hòn Ngư 1,66m, Vũng Áng 0,51 m. Các tỉnh từ đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Dự báo diễn biến bão số 5 (6 – 24 giờ tới)

Dự báo vào lúc 22 giờ ngày 25.8, bão di chuyển tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, ảnh hưởng đến bắc vịnh Bắc bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư).

Đến 4 giờ ngày 26.8, bão tiếp tục di chuyển tây tây bắc 15-20 km/giờ, tâm bão ở trên khu vực Trung Lào. Cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn áp dụng cho Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 16 giờ ngày 26.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 20 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp trên khu vực Trung Lào.