Video Thời sự

Live TRỰC TIẾP: Bão số 5 đã áp sát đất liền; Thời tiết ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh cực kỳ nguy hiểm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
25/08/2025 16:50 GMT+7

Cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), với những diễn biến hết sức phức tạp và đã có những tác động đầu tiên đến khu vực ven biển miền Trung và Bắc Bộ. Mời quý vị theo dõi và đặt câu hỏi tương tác cùng các biên tập viên, phóng viên của Báo Thanh Niên vào lúc 16 giờ ngày 25.8.2025

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

TRỰC TIẾP: Bão số 5 đã áp sát đất liền; Thời tiết ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh cực kỳ nguy hiểm

TRỰC TIẾP: Bão số 5 đã áp sát đất liền; Thời tiết ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh cực kỳ nguy hiểm

Hàm cá mập 'lên đồ' chào mừng 2.9

Hàm cá mập ‘lên đồ’ chào mừng 2.9

Bão số 5: Cảnh báo gió mạnh khi bão đổ bộ đất liền vào chiều 25.8

Bão số 5: Cảnh báo gió mạnh khi bão đổ bộ đất liền vào chiều 25.8

Bão số 5 (Kajiki) tiến sát đất liền, gió mạnh kèm mưa lớn

Bão số 5 (Kajiki) tiến sát đất liền, gió mạnh kèm mưa lớn

3 cô gái bất ngờ nhận quà của chiến sĩ khi xem diễu binh

3 cô gái bất ngờ nhận quà của chiến sĩ khi xem diễu binh

Khởi tố 12 vụ án, 39 người liên quan đến ma túy tại nhà hàng, vũ trường

Khởi tố 12 vụ án, 39 người liên quan đến ma túy tại nhà hàng, vũ trường

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Liều lĩnh rời âu tàu trước bão, ngư dân được biên phòng vận động quay lại nơi an toàn

Liều lĩnh rời âu tàu trước bão, ngư dân được biên phòng vận động quay lại nơi an toàn

Cùng mẹ dọn rác sau buổi pháo lễ: 'lòng yêu nước qua hành động nhỏ'

Cùng mẹ dọn rác sau buổi pháo lễ: ‘lòng yêu nước qua hành động nhỏ’

Hồi 16 giờ ngày 25.8, tâm bão ở trên vùng biển ven bờ Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Trong 3 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi vào đất liền khu vực bắc Hà Tĩnh – Nam Nghệ An. Nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi đã ghi nhận gió mạnh: tại Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 7, giật cấp 10; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 8, giật cấp 9; Diễn Châu (Nghệ An) cấp 9, giật cấp 11; Quỳnh Lưu cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 7, giật cấp 9; Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 9, giật cấp 12; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 8.

'Giải mã' sức mạnh gió bão từ cấp 8 đến cấp 14

Nước dâng do bão đo được tại Sầm Sơn 1,01 m, Hòn Ngư 1,66m, Vũng Áng 0,51 m. Các tỉnh từ đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Dự báo diễn biến bão số 5 (6 – 24 giờ tới)

Dự báo vào lúc 22 giờ ngày 25.8, bão di chuyển tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, ảnh hưởng đến bắc vịnh Bắc bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư).

Đến 4 giờ ngày 26.8, bão tiếp tục di chuyển tây tây bắc 15-20 km/giờ, tâm bão ở trên khu vực Trung Lào. Cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn áp dụng cho Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 16 giờ ngày 26.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 20 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

