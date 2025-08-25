Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường
Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Toàn cảnh 17h ngày 25.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Sáng nay (25.8), khi bão số 5 đang tiến gần đất liền, lực lượng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện một số tàu cá nhỏ, dài dưới 15m đã rời khỏi âu thuyền Cừa Phú (P.Đồng Hới) để di chuyển ra dọc sông Nhật Lệ neo đậu. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bão đổ bộ.

Ngay sau khi nhận tin báo từ lực lượng chốt chặn tại hiện trường, trung tá Phan Quang Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ, trực tiếp dẫn lực lượng di chuyển dọc bờ sông Nhật Lệ, sử dụng loa công suất lớn vận động ngư dân quay trở lại nơi trú ẩn an toàn.

Từ 9 đến 11 giờ ngày 25.8, tổ công tác đã thuyết phục thành công gần 15 tàu quay về neo đậu tại âu thuyền. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai để đảm bảo toàn bộ tàu thuyền đều ở trong khu vực trú bão an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Miền Trung hối hả 'chạy đua' ứng phó bão số 5 | Quá khứ bất hảo của giang hồ Tuấn 'Trọc'

Toàn cảnh 17h: Miền Trung hối hả 'chạy đua' ứng phó bão số 5 | Quá khứ bất hảo của giang hồ Tuấn 'Trọc'

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Toàn cảnh 17h: Băng rừng vây bắt sới bạc giữa rừng keo | Bắt giám đốc ngân hàng liên quan 'má Hạnh'

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H
