Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | ‘Động ma túy’ núp bóng vũ trường

Liều lĩnh rời âu tàu trước bão, ngư dân được biên phòng vận động quay lại nơi an toàn

Sáng nay (25.8), khi bão số 5 đang tiến gần đất liền, lực lượng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện một số tàu cá nhỏ, dài dưới 15m đã rời khỏi âu thuyền Cừa Phú (P.Đồng Hới) để di chuyển ra dọc sông Nhật Lệ neo đậu. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bão đổ bộ.

Ngay sau khi nhận tin báo từ lực lượng chốt chặn tại hiện trường, trung tá Phan Quang Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ, trực tiếp dẫn lực lượng di chuyển dọc bờ sông Nhật Lệ, sử dụng loa công suất lớn vận động ngư dân quay trở lại nơi trú ẩn an toàn.

Từ 9 đến 11 giờ ngày 25.8, tổ công tác đã thuyết phục thành công gần 15 tàu quay về neo đậu tại âu thuyền. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai để đảm bảo toàn bộ tàu thuyền đều ở trong khu vực trú bão an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền.

3 bảo tàng không thể bỏ lỡ "check-in" trong dịp Quốc khánh 2.9

Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2.9, các bảo tàng tại Hà Nội đã trở thành điểm đến hấp dẫn để du khách tham quan, trải nghiệm và thêm tự hào về truyền thống dân tộc.

