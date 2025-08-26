Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, lốc xoáy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25.8.2025, quét dọc theo Quốc lộ 21, đoạn qua phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng. Cơn lốc chỉ kéo dài hơn 2 km nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề. Lốc xoáy đi đến đâu hủy hoại công trình, vật dụng của người dân đến đó.

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tại phường Lý Thường Kiệt, một cụ bà 88 tuổi tử vong do bị nhà đổ sập đè trúng. Hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều mái tôn, vật dụng bị cuốn bay hàng chục mét. Trận lốc cũng khiến 35 cột điện gãy đổ, 26 biển quảng cáo và trang trí bị thổi bay, nhiều ô tô bị lật nghiêng, tài sản của người dân hư hỏng nặng.

Ở phường Kim Bảng, tuy không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng 25 ngôi nhà cũng bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần. Hiện con số thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Khu vực dân cư bị lốc xoáy tràn qua ẢNH: C.T.V

Ngay trong đêm 25.8, chính quyền địa phương cùng thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban Phòng thủ dân sự đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Sáng 26.8, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị chức năng cũng đã có mặt, tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.