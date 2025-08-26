Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại
Video Thời sự

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Minh Hải
Minh Hải
26/08/2025 11:26 GMT+7

Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình khiến 1 cụ bà 88 tuổi tử vong, ít nhất 225 ngôi nhà tốc mái, đổ sập, hàng chục cột điện, xe ô tô và nhiều tài sản khác của người dân bị hư hỏng nặng.

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, lốc xoáy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25.8.2025, quét dọc theo Quốc lộ 21, đoạn qua phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng. Cơn lốc chỉ kéo dài hơn 2 km nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề. Lốc xoáy đi đến đâu hủy hoại công trình, vật dụng của người dân đến đó.

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tại phường Lý Thường Kiệt, một cụ bà 88 tuổi tử vong do bị nhà đổ sập đè trúng. Hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều mái tôn, vật dụng bị cuốn bay hàng chục mét. Trận lốc cũng khiến 35 cột điện gãy đổ, 26 biển quảng cáo và trang trí bị thổi bay, nhiều ô tô bị lật nghiêng, tài sản của người dân hư hỏng nặng.

Ở phường Kim Bảng, tuy không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng 25 ngôi nhà cũng bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần. Hiện con số thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Khu vực dân cư bị lốc xoáy tràn qua

Ngay trong đêm 25.8, chính quyền địa phương cùng thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban Phòng thủ dân sự đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Sáng 26.8, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị chức năng cũng đã có mặt, tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Sáng 26.8, nhiều người dân đã phải vất vả di chuyển qua phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, TP. Hà Nội do tuyến đường này bị ngập sâu sau cơn mưa lớn từ tối 25 và sáng ngày 26.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
