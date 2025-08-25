Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình
Video Thời sự

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
25/08/2025 23:31 GMT+7

Trận lốc xoáy rất lớn cuốn qua địa bàn các phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng (Ninh Bình) làm đổ sập hoặc hư hỏng hàng chục nhà dân. Rất nhiều vật dụng, thiết bị, công trình khác của người dân cũng bị lốc xoáy tàn phá.

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Khuya 25.8, ông Trần Ngọc Thành, Phó chủ tịch UBND P.Kim Bảng (Ninh Bình), cho biết tối cùng ngày trên địa bàn phường này vừa xảy ra trận lốc xoáy rất lớn làm đổ sập nhiều nhà dân. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà khác bị tốc mái, và rất nhiều tài sản, vật dụng bị cuốn bay, hư hỏng.

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

"Chúng tôi ghi nhận có nhiều nhà dân bị hư hỏng do lốc xoáy, con số cụ thể chưa có thống kê chính xác được. Trên địa bàn phương thì chưa ghi nhận trường hợp người dân bị thương. Hiện chúng tôi đang tập trung cho công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả", ông Thành cho hay.

Cùng thời điểm trên, lốc xoáy cũng xảy ra trên địa bàn P.Lý Thường Kiệt (Ninh Bình) và cũng có nhiều nhà dân bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng. Hiện chưa rõ trên địa bàn phường này có người dân bị thương vong do lốc xoáy hay không.

Cảnh hoang tàn sau trận lốc xoáy xảy ra tại P.Kim Bảng

ẢNH: C.T.V

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, trận lốc xoáy xảy ra ở các địa phương trên là rất lớn, sức tàn phá mạnh. Lốc xoáy cuốn lật cả xe ô tô, cuốn sập nhà dân, và nhiều bảng quảng cáo, vật dụng của người dân bị cuốn bay.


Lốc xoáy lốc xoáy ở Ninh Bình lốc xoáy tối nay tin tức Ninh Bình Bão số 5
