Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt bị can lừa bán 16 nạn nhân sang khu Tam giác vàng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/08/2025 14:15 GMT+7

Bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao một thanh niên ở Nghệ An đã lừa bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng ở Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.

Ngày 17.8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Sang (27 tuổi, ngụ xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán người.

- Ảnh 1.

Bị can Lý Văn Sang

ẢNH: C.A

Bước đầu, công an xác định Sang từng làm việc cho một công ty tại khu vực Tam giác vàng (Lào). Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang nảy sinh ý định lừa đảo, đưa người bán sang các đặc khu Tam giác vàng.

Để thực hiện ý đồ này, Sang cấu kết với các "đối tác" bên kia biên giới, thiết lập đường dây lừa đảo. Để bị hại tin tưởng, Sang tung tin cho các nạn nhân rằng các doanh nghiệp ở Lào đang cần tuyển nhân viên, công việc nhẹ nhàng với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời được hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3.2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 thanh niên tại các xã Cam Phục và xã Con Cuông (Nghệ An) sang các đặc khu Tam giác vàng tại Lào.

Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo người Việt. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao thì bị đánh đập, chích điện và không được nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã tìm cách bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo Sang.

Tin liên quan

Bắt 2 bị can lừa bán nhiều người sang Tam giác vàng

Bắt 2 bị can lừa bán nhiều người sang Tam giác vàng

Với chiêu trò tuyển lao động sang Thái Lan làm việc với mức lương 800 USD/tháng, 2 bị can quê ở Nghệ An đã lừa bán nhiều người sang khu vực Tam giác vàng, tham gia vào đường dây lừa đảo.

Khám phá thêm chủ đề

Nghệ An Tam giác vàng lừa đảo mua bán người công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận