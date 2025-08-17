Bắt bị can lừa bán 16 nạn nhân sang khu Tam giác vàng

Ngày 17.8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Sang (27 tuổi, ngụ xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán người.

Bị can Lý Văn Sang ẢNH: C.A

Bước đầu, công an xác định Sang từng làm việc cho một công ty tại khu vực Tam giác vàng (Lào). Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang nảy sinh ý định lừa đảo, đưa người bán sang các đặc khu Tam giác vàng.

Để thực hiện ý đồ này, Sang cấu kết với các "đối tác" bên kia biên giới, thiết lập đường dây lừa đảo. Để bị hại tin tưởng, Sang tung tin cho các nạn nhân rằng các doanh nghiệp ở Lào đang cần tuyển nhân viên, công việc nhẹ nhàng với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời được hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3.2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 thanh niên tại các xã Cam Phục và xã Con Cuông (Nghệ An) sang các đặc khu Tam giác vàng tại Lào.

Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo người Việt. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao thì bị đánh đập, chích điện và không được nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã tìm cách bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo Sang.