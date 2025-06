Nhóm người Việt tham gia lừa đảo ở Tam giác vàng lãnh án

Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tuyên án sơ thẩm đối với 31 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: THẾ ANH

Trong đó, các bị cáo giữ vai trò chủ chốt là Vũ Thị Khánh Huyền (26 tuổi), Nguyễn Như Phương (29 tuổi) và Nguyễn Đức Nam (24 tuổi) cùng quê tại Gia Lai, cùng bị tuyên mức án cao nhất 14 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 bị cáo được hưởng án treo, số còn lại nhận mức án từ 2 đến 13 năm tù giam tùy vai trò và số tiền chiếm đoạt.

Theo cơ quan tố tụng, vụ án là một trong những chuyên án lớn, phức tạp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25.1.2024, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã tóm gọn nhóm tội phạm, thu nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1.2023 đến khi bị bắt, 31 bị cáo đã tham gia tổ chức lừa đảo do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Nhóm này dùng Facebook giả mạo để tiếp cận trò chuyện, tạo lòng tin, thân thiết hoặc tìm hiểu yêu đương, sau đó dụ dỗ nạn nhân nạp tiền đầu tư vào các nền tảng giả mạo sàn thương mại điện tử, chứng khoán như ETC, LTC, LEMON, CPAYPRO, ASIA SHOPPING và FXCM là các sàn giả mạo.

Sau khi nạp tiền, nạn nhân sẽ thấy số dư tăng lên sau mỗi giao dịch, khiến họ tin tưởng vào khả năng sinh lời nhưng thực chất, toàn bộ số tiền thật đều bị chuyển về tài khoản của công ty lừa đảo.

Để tạo lòng tin và chiếm đoạt thêm tiền của các nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ cho nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ. Tuy nhiên, khi các nạn nhân muốn rút tiền, nhóm lừa đảo yêu cầu nộp thêm các loại phí "chống rửa tiền", "đổi ngoại tệ", "xác minh tài khoản"... cho đến khi nạn nhân "cháy túi" thì cắt liên lạc.

Cáo trạng xác định các bị cáo đã lừa 25 người, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.