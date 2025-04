Bắt 2 bị can lừa bán nhiều người sang Tam giác vàng

Ngày 11.4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án, lừa bán người sang khu Tam giác vàng để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thảo (30 tuổi, quê xã Diễn Kim, H.Diễn Châu, Nghệ An; hiện trú Q.Tân Phú, TP.HCM) và Lê Văn Hà (26 tuổi, ngụ xã Tam Đỉnh, H.Anh Sơn, Nghệ An), để điều tra hành vi mua bán người.

2 bị can Bùi Thị Thảo và Lê Văn Hà ẢNH: C.A

Qua điều tra, bước đầu công an xác định thời gian qua, 2 bị can Thảo và Hà đã sử dụng thủ đoạn lừa đưa người sang Thái Lan "làm việc trên máy tính" với mức lương 800 USD/tháng. Sau khi tìm được người cần việc, Thảo và Hà đã đưa các nạn nhân sang Myanmar bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại khu Tam giác vàng.

Tại đây, những người bị lừa bán bắt buộc phải ký hợp đồng, bị thu giữ hộ chiếu để thực hiện công việc lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội.

Cơ quan công an đã bắt giữ Lê Văn Hà khi bị can này vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Nguyễn Thị Thảo, khi bị can này đang lẩn trốn tại một chung cư ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định 2 bị can này đã lừa 6 bị hại sang khu Tam giác vàng. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.