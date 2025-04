TP.HCM: Va chạm xe container, thanh niên 23 tuổi tử vong thương tâm

Trưa 11.4, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe container trên địa bàn P.Trường Thọ (TP.Thủ Đức) làm 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.T.T (23 tuổi, quê Ninh Thuận).

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 8 giờ cùng ngày, xe container do nam tài xế cầm lái chạy trên đường số 2, hướng đường Kha Vạn Cân về đường Nguyễn Văn Bá.

Khi xe container còn cách đường Nguyễn Văn Bá khoảng 100 mét (P.Trường Thọ) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh T. cầm lái, chạy cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh T. bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an P.Trường Thọ và các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai tài xế xe container để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đường số 2 qua khu vực dân cư nhưng có cụm cảng nên lượng xe đầu kéo, xe có tải trọng lớn ra vào thường xuyên.

Tính từ tối 10.4 đến sáng nay, địa bàn TP.Thủ Đức xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 10.4, đường Hoàng Cầm (QL1K cũ, P.Linh Xuân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy làm 2 mẹ con tử vong thương tâm. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận xe máy qua đường thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.