Bắt 2 nghi phạm chuyên lừa bán người sang khu Tam giác vàng

Ngày 11.8, thông tin từ Công an H.Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Vi Văn Nhập (41 tuổi, ngụ xã Châu Bính, H.Quỳ Châu, Nghệ An) và Phạm Thị Tuyết Chinh (36 tuổi, ngụ xã Giao Tiến, H.Giao Thủy, Nam Định), để điều tra hành vi mua bán người.



Nghi phạm Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập bị bắt giữ C.A

Theo tài liệu của cơ quan công an, Nhập và Chinh là 2 nghi phạm đã thực hiện nhiều vụ dụ dỗ, lừa đưa người Việt Nam sang khu Tam giác vàng (Lào) để bán cho các ổ nhóm hoạt động tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội.

Trước đó, Công an H.Quỳ Châu phát hiện Vi Văn Nhập thường tìm kiếm những thanh niên tại các huyện miền núi ở Nghệ An để đưa ra nước ngoài làm việc trái phép. Qua xác minh, lực lượng công an xác định Nhập là một chân rết quan trọng trong đường dây mua bán người sang đặc khu Tam giác vàng để làm việc bất hợp pháp do Phạm Thị Tuyết Chinh cầm đầu.

Chinh lấy chồng, sinh sống ở nước ngoài và là đầu mối cung cấp lao động làm việc cho các ổ nhóm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Không chỉ ở nước ngoài liên kết với các chân rết trong nước, nghi phạm này còn về Việt Nam để tìm người đưa sang bán cho các ông chủ.

Trong khi đang điều tra vụ án, Công an H.Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông bị Vi Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh lừa bán qua biên giới. Sau khi bị bán và bị thúc ép thực hiện các hoạt động lừa đảo, người này trốn thoát được khỏi khu Tam giác vàng và dùng bè xốp bơi liên tục 8 ngày đêm dọc theo sông Mê Kông và may mắn được người Việt Nam làm ăn ở Lào giúp đỡ, trở về quê.

Sau 4 tháng điều tra, lực lượng công an phát hiện Phạm Thị Tuyết Chinh về nước và đã bắt giữ nghi phạm này ở Lào Cai. Cùng thời điểm đó, Vi Văn Nhập cũng bị bắt giữ tại H.Quỳ Châu. Hiện vụ án đang được Công an H. Quỳ Châu tiếp tục điều tra mở rộng.