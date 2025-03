Khởi tố 2 bị can liên quan vụ gian lận tuổi ở Sông Lam Nghệ An

Ngày 22.3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tú (41 tuổi, ngụ xã Kỳ Sơn, H.Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và ông Trần Quốc Dũng (54 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Sơn) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Trần Quốc Dũng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, dư luận râm ran về một số cầu thủ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An có dấu hiệu gian lận tuổi để được thi đấu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bà Nguyễn Thị Tú và ông Trần Quốc Dũng có hành vi làm giả giấy khai sinh, học bạ của con, cháu để con, cháu lọt qua kỳ thi tuyển vào CLB Sông Lam Nghệ An và tham gia dự các giải bóng đá trẻ toàn quốc.

Bị can Trần Thị Tú ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ việc gian lận tuổi này được dư luận phát giác năm 2023 tại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Cầu thủ P.V.N của Sông Lam Nghệ An thi đấu rất nổi bật với kỹ thuật và thể hình vượt trội so với cầu thủ các đội bạn. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên vào thời điểm đó, cầu thủ này đã được làm giả hồ sơ bằng cách hạ tuổi để được trúng tuyển vào CLB Sông Lam Nghệ An và đi thi đấu.

Cũng liên quan đến việc gian lận tuổi, ngày 9.9.2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kết luận CLB Sông Lam Nghệ An "đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U.11 toàn quốc 2024". Đội bóng này phải nộp phạt 10 triệu đồng, bị cấm tham dự giải của VFF trong 2 năm, trả lại toàn bộ danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho ban tổ chức. Trưởng đoàn và HLV trưởng đội U.11 Sông Lam Nghệ An bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 2 năm.

Hồ sơ bị làm giả ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trả lời báo chí về việc gian lận tuổi sau án kỷ luật này, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An cho biết Sông Lam Nghệ An rất khó phát hiện việc hồ sơ của các ứng viên trẻ dự tuyển vào CLB bị làm giả và CLB đã quy định gia đình cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đã cung cấp cho CLB.