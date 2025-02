Nghệ An điều động gần 1.400 chỉ huy, cán bộ công an về xã

Ngày 27.2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc điều động lãnh đạo công an cấp huyện, cấp phòng, theo đề án của Đảng ủy Công an T.Ư.

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 104 lãnh đạo cấp trưởng, phó huyện và cấp phòng về nhận nhiệm vụ mới tại các phòng, ban để thực hiện tinh gọn bộ máy.

Thượng tá Lô Văn Thao (bìa phải), Phó công an H.Kỳ Sơn, một trong 4 phó công an huyện ở Nghệ An tình nguyện nhận chức vụ trưởng, phó công an xã ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nghệ An hiện có 20 huyện, thị. Đến nay, Công an Nghệ An đã có 33 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc giữ chức vụ thấp hơn để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ.

Công an tỉnh Nghệ An đã điều động gần 1.400 chỉ huy, cán bộ từ công an cấp huyện, cấp phòng về công tác tại công an cấp xã để đáp ứng mô hình công an cấp xã tối thiểu 12 người/xã. Sau khi không còn công an cấp huyện, một bộ phận được điều động đến các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định điều động cán bộ, thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ lực lượng công an cấp huyện trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự.

Công an H.Kỳ Sơn hỗ trợ người dân di dời nhà cửa ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Thanh cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp, không tổ chức công an cấp huyện không những không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an mà thậm chí còn tăng thêm, nặng nề, áp lực hơn. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an cũng rất to lớn với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Ông Thanh cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an phải phát huy cao độ phẩm chất của người công an nhân dân “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần”, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh với yêu cầu công tác mới.