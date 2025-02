Nghệ An tạm dừng xây dựng, cải tạo trụ sở cấp huyện

Ngày 26.2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký văn bản yêu cầu rà soát, tạm dừng triển khai các công trình, dự án trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo tinh thần Kết luận số 126 ngày 14.2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.



Phối cảnh dự án khu hành chính H.Con Cuông, Nghệ An (dự án đang tạm dừng) ẢNH:.K.H

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, tạm dừng việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý các đơn vị hành chính cấp huyện, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sau khi có chỉ đạo, Huyện ủy Đô Lương đã tạm đình chỉ dự án xây dựng trụ sở làm việc mới của Huyện ủy và các cơ quan khối dân chính đảng với kinh phí hơn 72 tỉ đồng.

UBND H.Con Cuông cũng tạm dừng dự án khu hành chính mới của huyện với tổng vốn hơn 110 tỉ đồng. Dự án Khu trung tâm hành chính Huyện ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể H.Con Cuông được xây dựng trên diện tích hơn 3 ha tại xã Bồng Khê, H.Con Cuông với quy mô 5 tầng, đang trong quá trình san mặt bằng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình này sẽ thay thế cho các trụ sở hiện tại nằm sát bên tuyến quốc lộ 7 được quy hoạch thành khu đất dịch vụ và thương mại.