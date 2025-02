Nghệ An bầu thêm 2 phó chủ tịch UBND tỉnh

100% đại biểu dự họp đã tán thành bầu ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An và ông Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.



Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ AN tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh ẢNH: K.HOAN

Ông Hoàng Phú Hiền (50 tuổi, quê xã Bạch Ngọc, H.Đô Lương, tỉnh Nghệ An), trình độ chuyên môn thạc sĩ cầu đường.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hiền từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Thái Hòa, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An.

Ông Phùng Thành Vinh (51 tuổi, quê xã Nghi Thịnh, H.Nghi Lộc, Nghệ An), trình độ chuyên môn thạc sĩ thủy lợi.

Ông Vinh từng giữ các chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án ngành, thuộc Sở NN-PTNT Nghệ An, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Đô Lương, Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An.

Sau khi bầu thêm 2 phó chủ tịch, hiện nay UBND tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch, gồm: ông Bùi Thanh An, ông Bùi Đình Long, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh.