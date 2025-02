Nghệ An: 4 phó công an huyện tình nguyện làm trưởng, phó công an xã

Ngày 12.2, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác trước thời hạn cho nhiều cán bộ cấp trưởng, phó phòng và trưởng, phó công an huyện.

Đợt này, có 13 cán bộ cấp trưởng, phó phòng và trưởng, phó công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Nghệ An tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí cán bộ khi sắp xếp lại bộ máy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định điều động 4 phó công an huyện tình nguyện đến nhận công tác trưởng, phó công an cấp xã ẢNH: C.A

Ngoài ra, có 4 phó công an huyện có nguyện vọng tiếp tục công tác và xung phong giữ chức vụ trưởng công an xã gồm: thượng tá Kha Văn Hợi, Phó công an H.Con Cuông đến nhận chức vụ Trưởng công an xã Tam Hợp (H.Tương Dương); thượng tá Và Bá Hùa, Phó công an H.Tương Dương nhận chức Trưởng công an xã Mường Típ (H.Kỳ Sơn); Thượng tá Lô Văn Thao, Phó công an H.Kỳ Sơn nhận chức Trưởng công an xã Nậm Cắn (H.Kỳ Sơn) và thượng tá Hờ Bá Khư, Phó công an H.Kỳ Sơn nhận chức Phó công an xã Tà Cạ (H.Kỳ Sơn).

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện nghỉ công tác đợt này đều là những cán bộ đang trong thời gian công tác, được đào tạo cơ bản, sớm trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo, chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác.

Ông Thanh cũng chúc mừng và cảm ơn 13 cán bộ đã xung phong, tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ và biểu dương 4 phó công an huyện đã tình nguyện nhận công tác và giữ chức vụ trưởng, phó công an cấp xã, tạo thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy.

Trước đó, Công an Nghệ An đã trao quyết định cho 5 cán bộ cấp trưởng, phó phòng và cấp trưởng, phó huyện thuộc Công an Nghệ An đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Như vậy, đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã có 18 trưởng, phó phòng và trưởng, phó công an huyện xin nghỉ công tác trước hạn.