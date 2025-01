Hưng Yên tăng cường 126 công an cấp phòng cho công an xã

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.



Đích thân đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đã quyết định trưng dụng 126 cán bộ các đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên về tăng cường cho công an cấp xã, thị trấn từ 25 - 29.1 (tức từ 26 tháng chạp đến ngày 1 tết).

Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, giao nhiệm vụ cho 126 cán bộ được tăng cường xuống cơ sở ẢNH: VŨ NHUNG

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, việc tăng cường lực lượng cấp phòng cho công an xã, thị trấn vào dịp tết Nguyên đán là chủ trương được lãnh đạo công an tỉnh triển khai, thực hiện từ nhiều năm trước và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, yêu cầu các cán bộ về tăng cường cho công an cấp xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự phân công, quản lý, điều hành của trưởng công an xã, thị trấn.

Đại tá Đôn đề nghị 126 cán bộ được tăng cường đợt này chủ động phối hợp với công an cấp huyện và công an cấp xã nắm tình hình, tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề nổi, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tuyệt đối không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân.