Lễ nhậm chức của ông Trump: Điều chỉnh an ninh giờ chót; sẽ ký hàng loạt sắc lệnh

Sau đó, ông Donald Trump sẽ đến sân vận động trong nhà Capital One để dự cuộc diễu hành của tổng thống trước khi đến Nhà Trắng trong đoàn xe chạy trên đại lộ Pennsylvania.

Tại Nhà Trắng, ông Trump sẽ tham dự buổi lễ truyền thống để ký kết các lệnh hành pháp và đề cử tại Phòng Bầu dục.

Trong khi đó, CNN dẫn một số nguồn tin cho hay Cơ quan Mật vụ Mỹ và các cơ quan khác đang làm việc điều chỉnh kế hoạch an ninh sau khi địa điểm tổ chức hoạt động nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump được chuyển từ ngoài trời vào trong nhà. Các cơ quan chỉ có 3 ngày, tính từ ngày 17.1, để đưa ra một kế hoạch an ninh mới, thay cho kế hoạch trước đây đã mất nhiều tháng để chuẩn bị.

Quang cảnh trước Điện Capitol trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump ẢNH: REUTERS

Ngày 17.1, Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra bên trong sảnh của Điện Capitol do nhiệt độ lạnh ở mức nguy hiểm được dự báo tại Washington. Sau đó, Ủy ban Quốc hội chung về các nghi lễ ra thông báo sẽ tôn trọng yêu cầu của ông Trump chuyển nghi lễ nhậm chức từ bên ngoài vào sảnh trung tâm có mái vòm mang tên Rotunda của Điện Capitol.

Nhà tổ chức luôn có những kế hoạch dự phòng để tổ chức lễ nhậm chức ở nhiều địa điểm trong trường hợp thời tiết xấu hoặc những trở ngại khác, nhưng thách thức lúc này là không thể đưa hàng ngàn người vào Rotunda. Sảnh này có sức chứa khoảng 700 người và chỉ đủ chỗ cho các nghị sĩ, vợ chồng hay nhân vật quan trọng theo họ.

Buổi lễ phải chuyển vào bên trong nhà do thời tiết khắc nghiệt ẢNH: REUTERS

Nhà thi đấu Capital One có sức chứa hơn 20.000 người, nhưng các quan chức thực thi pháp luật cho hay hơn 200.000 người đã có vé dự lễ nhậm chức. Giới chức cho biết thời tiết giá lạnh ngăn cản đại đa số khách mời tham dự các nghi lễ nhậm chức trực tiếp, nên họ có thể giữ tấm vé đó làm kỷ niệm.

Các biện pháp an ninh cho Nhà thi đấu Capital One và khu vực xung quanh vẫn đang được tổ chức thực hiện giữa Cơ quan Mật vụ, cảnh sát thủ đô và các cơ quan khác. Dự kiến, việc đảm bảo an ninh tại lễ nhậm chức của ông Trump sẽ do khoảng 25.000 nhân viên thực thi pháp luật và binh sĩ thực hiện.

Ông Donald Trump dự kiến hủy bỏ nhiều chính sách của ông Joe Biden

Tổng thống đắc cử Trump đã đến thủ đô Washington trong ngày 18.1 (giờ Mỹ) để dự hàng loạt sự kiện trước khi nhậm chức. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài NBC News trước đó cùng ngày, ông Trump tiết lộ rằng ông định ký một số lượng kỷ lục các sắc lệnh hành pháp sau khi tuyên thệ nhậm chức. Khi được hỏi liệu con số sắc lệnh đó có vượt quá 100 hay không, ông Trump trả lời: "Ít nhất là phải tầm đó".

Ông Trump dự kiến sẽ ký hàng loạt đề xuất mới ẢNH: REUTERS

Ông Trump dự kiến sẽ ký lệnh hủy bỏ nhiều chính sách đã được chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden đưa ra, bao gồm sắc lệnh liên quan đến chương trình trục xuất hàng loạt dân nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh với NBC News rằng công tác trục xuất di dân không giấy tờ ở Mỹ sẽ "được bắt đầu vô cùng nhanh chóng".

Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình đã tuần hành qua những con phố ở Washington vào ngày 18.1 để phản đối các chính sách của ông Trump và đảng Cộng hòa. Những người biểu tình nêu bật hàng loạt vấn đề mà họ cho là đang bị ông Trump và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa công kích, trong đó có quyền phá thai, biến đổi khí hậu, nhu cầu bảo vệ tốt hơn trước bạo lực súng đạn và quyền của người nhập cư.