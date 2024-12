Hưng Yên hoàn thành giải thể 11, thành lập 10 công an cấp xã

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, từ ngày 1.12, tỉnh Hưng Yên có 43 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 7 huyện, thành phố trong diện sắp xếp để thành lập 20 đơn vị hành chính mới và giảm 22 đơn vị hành chính cấp xã.



Công an TP.Hưng Yên thành lập Công an xã Phương Nam trên cơ sở Công an xã Phương Chiểu và Công an xã Hồng Nam ẢNH: PHƯƠNG HUYỀN

Đến nay, toàn bộ công an các huyện, thành phố tại Hưng Yên đã tổ chức công bố quyết định thành lập 10, giải thể 11 công an các xã, phường, thị trấn và công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, đối với TP.Hưng Yên, giải thể Công an P.Quang Trung để nhập vào Công an P.Lê Lợi; thành lập Công an xã Phương Nam trên cơ sở Công an xã Phương Chiểu và Công an xã Hồng Nam.

Đối với H.Yên Mỹ, giải thể Công an xã Trung Hưng để nhập vào Công an TT.Yên Mỹ; thành lập Công an xã Nguyễn Văn Linh trên cơ sở Công an xã Giai Phạm và Công an xã Nghĩa Hiệp; thành lập Công an xã Tân Minh trên cơ sở Công an xã Tân Việt và Công an xã Lý Thường Kiệt; thành lập Công an xã Việt Yên trên cơ sở Công an xã Việt Cường và Công an xã Minh Châu, Công an xã Yên Hòa.

Đối với H.Khoái Châu, giải thể Công an xã Bình Kiều để nhập vào Công an TT.Khoái Châu; giải thể Công an xã Hồng Tiến để nhập vào Công an xã Đồng Tiến; thành lập Công an xã Phạm Hồng Thái trên cơ sở Công an xã Hàm Tử và Công an xã Dạ Trạch; thành lập Công an xã Chí Minh trên cơ sở Công an xã Chí Tân và Công an xã Đại Hưng; thành lập Công an xã Nguyễn Huệ trên cơ sở Công an xã Thành Công và Công an xã Nhuế Dương.

Đối với H.Ân Thi, giải thể Công an xã Văn Nhuệ để nhập vào Công an xã Đa Lộc; giải thể Công an xã Hồng Vân để nhập vào Công an xã Hồng Quang; giải thể Công an xã Tân Phúc để nhập vào Công an xã Quang Vinh.

Đối với H.Tiên Lữ, giải thể Công an xã Dị Chế và Công an xã Ngô Quyền để nhập vào Công an TT.Vương; giải thể Công an xã Minh Phượng để nhập vào Công an xã Cương Chính; thành lập Công an xã Hải Thắng trên cơ sở Công an xã Hải Triều và Công an xã Đức Thắng.

Đối với H.Phù Cừ, giải thể Công an xã Minh Tiến để nhập vào Công an xã Tiên Tiến.

Đối với H.Kim Động, thành lập Công an xã Diên Hồng trên cơ sở Công an xã Nhân La và Công an xã Vũ Xá; thành lập Công an xã Phú Thọ trên cơ sở Công an xã Phú Thịnh và Công an xã Thọ Vinh.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, tại lễ công bố, lãnh đạo công an các huyện, thành phố đã chúc mừng công an các xã, phường mới thành lập, đồng thời đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy, nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, làm tốt các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.