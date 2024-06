Quảng Nam: Bắt giám đốc, 2 phó giám đốc làm giả tài liệu đào tạo lái xe

Sáng 28.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu (Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh CP giao thông vận tải Quảng Nam), Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân (đều là Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải), để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can: Sáu, Luân và Thành (từ trái qua) nghe Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 - 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh CP giao thông vận tải Quảng Nam do Nguyễn Văn Sáu làm giám đốc đã có hành vi sử dụng thông tin khống về giáo viên, phương tiện ô tô dạy tập lái để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên học lái xe nhằm thu lợi bất chính.

Đây là kết quả đấu tranh chuyên án liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết do vụ án có tính chất phức tạp và đang mở rộng chuyên án để điều tra nên chưa thể cung cấp số tiền mà các bị can này đã thu lợi bất chính sau khi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hồ sơ đào tạo lái xe.