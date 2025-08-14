Hơn 1 tỉ đồng đến với người dân vùng lũ Nghệ An

Số tiền trên do cô Tâm An, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt - trụ trì chùa Phổ Hiền (P.Tân Thành, TP.HCM) và quý phật tử đóng góp nhằm góp phần giúp người dân các xã Nhôn Mai và Mỹ Lý (Nghệ An) sớm vượt qua hoạn nạn do thiên tai.

M ẤT NHÀ, PHẢI SỐNG TẠM TRONG LỀU BẠT

Ngày 12.8, đã 20 ngày trôi qua kể từ khi cơn lũ lịch sử quét qua nhiều bản làng ở vùng cao biên giới, vết tích của lũ vẫn còn in dấu khắp nơi. Trên QL16, con đường độc đạo để đến 2 xã Nhôn Mai và Mỹ Lý, hàng chục điểm sạt lở vẫn chưa thể khắc phục xong. Những đống đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp đường, những vết sạt trượt phía ta luy âm khiến tuyến đường bị biến dạng. Chỉ cần một trận mưa lớn, sạt lở lại tiếp diễn và giao thông bị ngưng trệ. Dọc hai bên QL16, nhiều căn nhà nép dưới chân núi đã thành đống đổ nát tan hoang. "Đọc báo, tôi biết trận lũ này rất lớn và tàn khốc, nhưng không thể tưởng tượng được nó lại kinh hoàng như thế này. Ban đầu, tôi nghĩ vài chục điểm sạt lở, ai ngờ sạt lở nguyên cả con đường", ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt thốt lên khi tận mắt chứng kiến sự tàn phá của trận lũ.

Xã Nhôn Mai nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Nghệ An gần 300 km. Cơn lũ lớn chưa từng có xảy ra vào ngày 22.7 do ảnh hưởng của bão Wipha (bão số 3) đã khiến xã vùng cao biên giới này tổn thất rất nặng nề. "73 căn nhà bị lũ đánh sập, cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm căn nhà khác đang có nguy cơ sập vì bị sạt lở ăn sát vào chân tường. Hạ tầng giao thông, cầu cống bị cuốn trôi, hư hỏng nặng nề. Đây là trận lũ tàn phá nặng nề nhất từ trước đến nay, rất may xã đã chủ động sơ tán người dân trước khi lũ ập về nên người dân vẫn an toàn, nhưng về tài sản thì nhiều gia đình đã trắng tay, khó khăn đang chồng chất", ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho hay.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ với người dân bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai bên những chiếc lều tạm Ảnh: KHÁNH HOAN

Lũ ập về bất ngờ và quá khủng khiếp đã khiến nhiều căn nhà ở bản Phá Mựt của xã Nhôn Mai bị cuốn trôi hoàn toàn. Con đường dẫn vào bản bị lũ phá tan tành. Những thửa ruộng dọc bên suối biến thành những bãi ngổn ngang đất đá. Kể từ khi bị lũ cuốn mất nhà, nhiều gia đình phải đi tá túc ở nhà người thân. Ngày 11.8, chính quyền địa phương đã cho dựng 13 lều lán dưới chân núi để người dân ở tạm. Tìm đến đây để chia sẻ cùng người dân, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã trao quà cho 18 gia đình, mỗi gia đình 10 triệu đồng để bà con mua tôn lợp nhà. Ngoài ra, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng trao các phần quà tới hơn 100 gia đình khác ở xã Nhôn Mai bị thiệt hại nặng nề do lũ, mỗi gia đình 5 triệu đồng để bà con trang trải, mua sắm đồ dùng.

"Thiệt hại của trận lũ là quá lớn, cần rất nhiều kinh phí và thời gian để khắc phục. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã vượt hàng ngàn cây số lặn lội đến đây và rất biết ơn những nhà hảo tâm đã quảng đại chia sẻ với bà con. Món quà này không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị về mặt tinh thần để động viên bà con sớm vượt qua hoạn nạn", ông Lê Hồng Thái tâm sự.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao quà cho người dân xã Nhôn Mai Ảnh: KHÁNH HOAN

G IEO DUYÊN NƠI KHỐN KHÓ

Giáp xã Nhôn Mai là xã Mỹ Lý. Trận lũ lớn chưa từng có ập về trong đêm 22.7 đã khiến 219 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 128 căn nhà khác ngập sâu đến mái. Ven sông Nậm Nơn, những ngôi nhà sàn bình yên đã biến mất. Tuyến đường vào trung tâm xã bị đất cát vùi lấp 2 - 3 m, vừa được máy múc khoét cát để lấy lối đi, hai bên đường đất cát dựng đứng như hai "dãy núi".

Xiềng Tằm là bản trung tâm của xã Mỹ Lý, nằm bên dòng sông Nậm Nơn. Người dân ở đây không ai nghĩ con sông hiền hòa cung cấp tôm cá, là tuyến đường thủy quan trọng lại bất ngờ trở nên hung dữ như vậy. "Lũ về không thể tưởng tượng được. Nước sông dâng nhanh, chảy như thác. Sẩm tối, mọi người phải hô hoán nhau chạy khỏi nhà để thoát nạn, không ai kịp mang theo thứ gì", chị Vòng Thị Phong, ngụ bản Xiềng Tằm, bàng hoàng kể.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao quà cho người dân bị mất nhà ở xã Mỹ Lý Ảnh: KHÁNH HOAN

Trận lũ lớn chưa từng có đã xóa sạch hàng chục căn nhà ở Xiềng Tằm và trạm y tế xã. Trụ sở công an xã nằm trên cao cũng bị cuốn sập, bùn đất tràn vào đầy nhà. Hiện hàng trăm gia đình ở Mỹ Lý phải tá túc ở nhà người thân. "Nhà tôi có 6 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con và bố mẹ chồng may mắn chạy kịp trước khi nhà trôi. Mất nhà rồi, tài sản cũng trôi hết, kể cả quần áo. Được đoàn đến tận đây thăm hỏi, cho tiền, tôi mừng lắm", chị Phong xúc động nói.

"Tôi sống ở đây hơn 60 năm rồi, chưa có khi nào lũ như thế này. Mất hết rồi. Một đồng đối với chúng tôi bây giờ cũng rất quý. Xin cảm ơn đoàn đã đến chia sẻ", bà Vi Thị Thắm, một người dân địa phương khác, bày tỏ. Chứng kiến cảnh tan hoang sau lũ với hàng trăm gia đình bị mất hết nhà cửa, tài sản, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt xúc động chia sẻ: "Sự mất mát của bà con là quá lớn, ngoài sự tưởng tượng của tôi và xin chia sớt nỗi mất mát của bà con bằng cả tấm lòng".

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trò chuyện, chia sẻ mất mát với người dân xã Mỹ Lý Ảnh: KHÁNH HOAN

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã trao 50 phần quà, mỗi suất 5 triệu đồng để hỗ trợ người dân Mỹ Lý bị lũ cuốn mất nhà cửa. Ni trưởng chia sẻ các phần quà mang đến hôm nay như một món "duyên lành" mà nhà chùa cùng quý phật tử và Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Nghệ An gieo nơi vùng khó này và cầu mong người dân sẽ sớm có cuộc sống an lành.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, bày tỏ sau lũ, xã đang đứng trước bộn bề khó khăn. Sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm lúc này là rất đáng quý và trân trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái để người dân sớm vượt qua qua khó khăn, hoạn nạn.

Một góc bản Xiềng Tằm bị lũ cuốn trôi nhà cửa Ảnh: KHÁNH HOAN

Một căn nhà ở bản Xiềng Tằm, xã Mỹ Lý sau lũ Ảnh: KHÁNH HOAN



