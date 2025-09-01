Sản phụ ở Quảng Trị chuyển dạ khi nhận quà 2.9, đặt tên con là Quốc Khánh

Sáng 1.9, UBND xã Tân Lập (Quảng Trị) cho biết một sản phụ khi đi nhận quà Quốc khánh 2.9 đã bất ngờ chuyển dạ và kịp thời được đến Trạm y tế Hướng Lộc, vượt cạn thành công.

Bà Nguyễn Thị Hoài Ly (đeo kính) trao món quà cho cháu Hồ Quốc Khánh ẢNH: BÁ HOÀNG

Câu chuyện xảy ra vào chiều 31.8, chị Hồ Thị Lộc (trú tại thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập, đang mang thai) cùng chồng đến trụ sở UBND xã để nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng/người của Chính phủ.

Sau khi nhận xong 3 suất quà của gia đình, chị Lộc bất ngờ chuyển dạ, được đưa đến Trạm y tế Hướng Lộc để kiểm tra.

Tại đây, vào lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày, chị Lộc đã vượt cạn thành công và sinh một bé trai khỏe mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho biết thời điểm chị Lộc sinh con ở trạm, bà cùng cán bộ xã Tân Lập đang trao quà 2.9 cho người dân.

80% người dân tại xã Tân Lập đã được nhận quà Quốc khánh ẢNH: BÁ HOÀNG

"Sau khi nắm được thông tin và biết chị Lộc đã sinh một bé trai khỏe mạnh, tôi đã đề nghị Trạm y tế xã, Công an và cán bộ xã cùng hỗ trợ làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư, bổ sung danh sách nhận quà 2.9 cho cháu bé", bà Ly nói.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, bà Ly cùng các cán bộ xã Tân Lập đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao suất quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2.9 cho cháu bé ở trạm y tế.

Anh Hồ Văn Chai (chồng chị Lộc) bày tỏ sự hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã được cán bộ hỗ trợ làm các giấy tờ để kịp nhận phần quà Quốc khánh.

“Khi chuyển dạ và vào trạm y tế, em chưa kịp chuẩn bị gì thì đã được y bác sĩ hỗ trợ. Con vừa chào đời, tiếp tục được cán bộ xã đến tặng quà", anh Chai chia sẻ.

Xã Ba Lòng là địa phương đầu tiên tại Quảng Trị hoàn thành việc chi trả quà Quốc khánh cho người dân ẢNH: BÁ HOÀNG

Vợ chồng chị Lộc quyết định đặt tên con là Hồ Quốc Khánh, một cái tên ý nghĩa và giữ lại kỷ niệm đặc biệt trong cột mốc quan trọng của đôi vợ chồng người Vân Kiều.

Đến thời điểm hiện tại, 80% người dân trên địa bàn xã Tân Lập đã nhận quà 100.000 đồng/người nhân dịp Quốc khánh 2.9. Trong hôm nay (1.9), xã Tân Lập tiếp tục trao quà cho các hộ dân còn lại, bảo đảm hoàn thành trong ngày.