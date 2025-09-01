Lan tỏa trên mạng xã hội: Tấm lòng thơm thảo những ngày đại lễ

Anh Dương Trọng Quý là chủ quán cà phê ở số 181 Huỳnh Thúc Kháng nối dài, Hà Nội. Là người dân thủ đô, lại ở gần một số tuyến đường có các khối diễu binh đi qua nên anh cảm nhận rõ không khí mừng Quốc khánh năm nay.

Lòng hiếu khách của người dân thủ đô

Điểm tặng nước miễn phí của anh Quý tại số 17 Điện Biên Phủ, Hà Nội ẢNH: NVCC

Mười ngày qua, anh Quý tổ chức điểm tập trung tặng nước suối, quạt tay… ở số 17 Điện Biên Phủ (Hà Nội). Chiếc bàn anh đặt trên vỉa hè lúc nào cũng đầy ắp nước suối với 2 thành viên túc trực, sẵn sàng phục vụ người dân miễn phí. Dưới những lá cờ Tổ quốc rực rỡ bên đường, người đi đường vui vẻ nhận nước, chụp hình kỷ niệm.

Ngoài ra, vào những hôm diễn ra các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, anh Quý chạy xe máy chở nước, bánh mì, quạt… trao tặng trực tiếp cho nhiều người. Trước xe đặt nước suối, phía sau đặt thùng bánh mì đầy ắp, anh chạy quanh các tuyến phố, âm thầm trao đi những món quà nhỏ.

Anh Quý chở bánh mì, nước tặng người dân ẢNH: NVCC

"Ý tưởng này xuất phát từ hồi đi xem diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm ngoái, tôi thấy nhiều người dân địa phương đã hỗ trợ chỗ nghỉ cho khách phương xa. Đến đợt kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất 30.4 vừa qua, tôi cũng vào TP.HCM phối hợp các đơn vị tặng nước suối cho người dân", anh Quý chia sẻ. Lần này, khi cả nước cùng hướng về thủ đô, nơi diễn ra lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (và cũng là nơi anh Quý đang sinh sống), nên anh càng có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào về dự đại lễ.

Tất cả kinh phí đều do anh chủ động trong khả năng. Ngoài ra, anh Quý còn nhận được sự chung tay của nhiều người bạn. Có người chở cà phê đến quán của anh để nhờ tặng các chiến sĩ trực chốt đêm. Có người tặng quạt, có người lại tặng những chiếc khăn rằn, lương khô… nhờ anh trao gửi yêu thương đến bà con, cựu chiến binh.

Dòng thông báo ấm lòng trên trang cá nhân của anh Quý ẢNH: NVCC

Khăn rằn - món quà đặc biệt một người bạn nhờ anh Quý tặng các cựu chiến binh ẢNH: NVCC

Vinh dự khi được mời cơm cựu chiến binh

Ngày 26.8 vừa qua, khi thấy nhiều cựu chiến binh bắt đầu đến Hà Nội xem đại lễ, anh Quý quyết định mời họ đến quán của mình dùng bữa trưa và bữa tối cho đến ngày 3.9. Quán của anh có 2 tầng, sức chứa khoảng 70 người, các bác cựu chiến binh ghé đến sẽ được dùng mâm cơm gia đình với các món ngon Hà Nội, hoàn toàn miễn phí. Quán có thể phục vụ liên tục các đoàn khách khi có chỗ trống. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ nhiều người chỗ ngồi nghỉ ngơi trong quá trình tham quan thủ đô dịp Quốc khánh.

Ngày thường, anh Quý bán cà phê và cơm gia đình, có khoảng 20 nhân viên. Những ngày gần lễ Quốc khánh, dường như ông chủ chẳng còn bận tâm đến doanh thu, dồn lực hỗ trợ mọi người. Anh làm việc "không lương" từ sáng sớm đến khuya mới nghỉ. Tuy vất vả nhưng anh không thấy mệt, ngược lại còn rất háo hức khi càng gần ngày 2.9, lượng người đến Hà Nội càng đông. Vì thế, anh muốn hỗ trợ mọi người nhiều nhất có thể. Ai tặng gì thiết yếu anh đều nhận, sau đó đích thân đi tặng người dân trên đường phố.

Chỉ bằng một món quà nhỏ, một nụ cười cũng giúp bà con, nhất là những vị khách từ nơi xa đến cảm nhận được tấm lòng người Hà Nội, lan tỏa tinh thần dân tộc, sự đoàn kết một lòng… Anh Quý mong rằng bất cứ ai đến Hà Nội trong dịp lễ lần này đều có nhiều niềm vui, những kỷ niệm thật đẹp.

Anh dự định sẽ hỗ trợ mọi người đến ngày 3 - 4.9 vì nghĩ rằng sau lễ Quốc khánh vẫn còn một số người ở lại tham quan, vui chơi. "Tiền thì có thể kiếm quanh năm nhưng dịp đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 thì chỉ có một. Được hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là các bác cựu chiến binh, là vinh dự của tôi", anh Quý nói.