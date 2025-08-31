Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày hội đặc biệt ở chung cư: Bất ngờ đón gần 500 khách

Phan Diệp
Phan Diệp
31/08/2025 20:35 GMT+7

Xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM phối hợp với khu chung cư trên địa bàn tổ chức ngày hội đặc biệt, thu hút khoảng 500 người tham gia vào sáng nay 31.8.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể xã Bình Hưng phối hợp chi bộ ấp 19, ấp 20, ấp 21, ấp 22, ấp 23, ấp 24, ấp 25 (khu chung cư Mizuki) tổ chức Ngày hội Non sông – Dân tộc kết đoàn với chủ đề "Chung cư đoàn kết - Nghĩa tình".

"Sức mạnh đoàn kết giúp dân tộc giành được độc lập, xây dựng đất nước hòa bình, tự do và đang ngày càng phát triển, hội nhập cùng thế giới. Tinh thần đoàn kết ấy được lan tỏa, vun đắp trong từng cộng đồng dân cư, từng ấp, khu chung cư...", bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội có gian hàng suất ăn yêu thương, gian hàng rau củ quả 0 đồng, gạo nghĩa tình, nước uống miễn phí và đặc biệt là workshop nón lá "Tôi yêu Việt Nam"... với kinh phí 60 triệu đồng. Ban tổ chức bất ngờ khi có đến gần 500 cư dân đến tham gia. Đặc biệt, nhiều cư dân là người nước ngoài cũng hào hứng tham gia sự kiện, thích thú với việc tự tay trang trí nón lá Việt Nam.

Ngày hội đặc biệt ở chung cư: Bất ngờ đón gần 500 khách - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Bình Hưng trò chuyện với cư dân người nước ngoài tại ngày hội

Ảnh: Xã Bình Hưng

Các hoạt động tại ngày hội thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng với thông điệp xây dựng môi trường sống ở khu chung cư văn minh - nghĩa tình - gắn bó lâu dài. Cùng sống trong một khu đô thị rộng lớn, những ngày hội như thế này là dịp để cư dân làm quen, gắn bó hơn với nhau.

Ban tổ chức mong rằng khi mỗi gia đình chung tay, mỗi cư dân cùng góp sức thì tại những chung cư mà mọi người đang sinh sống không chỉ là những tòa nhà cao tầng hiện đại mà còn là một ngôi nhà chung lớn của mọi người. Nơi đây, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp, mỗi người thấy mình có trách nhiệm và tự hào khi góp phần làm nên diện mạo chung của cộng đồng.

Ngày hội đặc biệt ở chung cư: Bất ngờ đón gần 500 khách - Ảnh 2.
Ngày hội đặc biệt ở chung cư: Bất ngờ đón gần 500 khách - Ảnh 3.

Gian hàng rau 0 đồng và gạo nghĩa tình tại ngày hội

Ảnh: Xã Bình Hưng

Sau ngày hội, các ấp đồng loạt tổ chức vệ sinh môi trường, tặng quà các hộ dân khó khăn, trao học bổng, tặng dụng cụ học tập các em học sinh... với hơn 500 phần, kinh phí gần 100 triệu đồng.

Ông Lê Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bình Hưng chia sẻ: "Khi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ, gắn kết và cùng nhau xây dựng, thì mọi khó khăn sẽ được hóa giải, cuộc sống thêm phần hạnh phúc, ấm áp".

Xã Bình Hưng sáp nhập từ xã Bình Hưng và xã Phong Phú cũ, với diện tích tự nhiên là 32.63 km2, tổng số dân 183.729 người. Trước buổi gặp mặt hôm nay, lãnh đạo xã Bình Hưng đã trực tiếp thăm hỏi sức khoẻ, tặng quà các gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

