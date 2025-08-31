Ngày hội đặc biệt ở chung cư: Bất ngờ đón gần 500 khách

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể xã Bình Hưng phối hợp chi bộ ấp 19, ấp 20, ấp 21, ấp 22, ấp 23, ấp 24, ấp 25 (khu chung cư Mizuki) tổ chức Ngày hội Non sông – Dân tộc kết đoàn với chủ đề "Chung cư đoàn kết - Nghĩa tình".

"Sức mạnh đoàn kết giúp dân tộc giành được độc lập, xây dựng đất nước hòa bình, tự do và đang ngày càng phát triển, hội nhập cùng thế giới. Tinh thần đoàn kết ấy được lan tỏa, vun đắp trong từng cộng đồng dân cư, từng ấp, khu chung cư...", bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội có gian hàng suất ăn yêu thương, gian hàng rau củ quả 0 đồng, gạo nghĩa tình, nước uống miễn phí và đặc biệt là workshop nón lá "Tôi yêu Việt Nam"... với kinh phí 60 triệu đồng. Ban tổ chức bất ngờ khi có đến gần 500 cư dân đến tham gia. Đặc biệt, nhiều cư dân là người nước ngoài cũng hào hứng tham gia sự kiện, thích thú với việc tự tay trang trí nón lá Việt Nam.

Lãnh đạo xã Bình Hưng trò chuyện với cư dân người nước ngoài tại ngày hội Ảnh: Xã Bình Hưng

Các hoạt động tại ngày hội thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng với thông điệp xây dựng môi trường sống ở khu chung cư văn minh - nghĩa tình - gắn bó lâu dài. Cùng sống trong một khu đô thị rộng lớn, những ngày hội như thế này là dịp để cư dân làm quen, gắn bó hơn với nhau.

Ban tổ chức mong rằng khi mỗi gia đình chung tay, mỗi cư dân cùng góp sức thì tại những chung cư mà mọi người đang sinh sống không chỉ là những tòa nhà cao tầng hiện đại mà còn là một ngôi nhà chung lớn của mọi người. Nơi đây, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp, mỗi người thấy mình có trách nhiệm và tự hào khi góp phần làm nên diện mạo chung của cộng đồng.

Gian hàng rau 0 đồng và gạo nghĩa tình tại ngày hội Ảnh: Xã Bình Hưng

Sau ngày hội, các ấp đồng loạt tổ chức vệ sinh môi trường, tặng quà các hộ dân khó khăn, trao học bổng, tặng dụng cụ học tập các em học sinh... với hơn 500 phần, kinh phí gần 100 triệu đồng.



Ông Lê Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bình Hưng chia sẻ: "Khi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ, gắn kết và cùng nhau xây dựng, thì mọi khó khăn sẽ được hóa giải, cuộc sống thêm phần hạnh phúc, ấm áp".