TP.HCM: Nhận quà tặng lễ Quốc khánh 2.9 thật hạnh phúc

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên lúc 6 giờ 50 ngày 1.9, tại điểm phát quà tặng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ở Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng (phường Tam Long, TP.HCM), lực lượng Công an xã, Đoàn thanh niên… đã có mặt sắp xếp ghế thành hàng dọc cho người dân đến ngồi đợi nhận quà.

Bác Nguyễn Ánh Sáng là người đầu tiên đến điểm Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, phường Tam Long để nhận quà ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại điểm này sẽ phát quà cho người dân khu phố Tây Hòa Long và Nam Hòa Long. Lúc 6 giờ 55, bác Nguyễn Ánh Sáng (76 tuổi, ở khu phố Tây Hòa Long) là người đầu tiên đến ngồi ghế đợi nhận tiền từ tổ phát quà. Hơn 10 phút sau có gần 40 người dân đi xe máy đến và ngồi theo thứ tự chờ nhận quà.

Bác Sáng cho biết toàn gia đình có 7 người. Bác Sáng đại diện cho gia đình đi đến nhận tiền thay cho các thành viên.

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Chú Lê Văn Tài (65 tuổi, ở khu phố Tây Hòa Long) đại diện cho 11 thành viên trong gia đình đến điểm Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng nhận quà tặng. "Dịp lễ được nhận quà, có tiền để mua mỳ tôm cho con cháu vui", chú Tài chia sẻ. Chú Tài là người đến thứ 2 tại điểm phát quà này.

Bí thư Đoàn khu phố Tây Hòa Long Trần Thị Huệ Trinh hướng dẫn người dân thủ tục nhận quà ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Lê Hữu Hiền, Chủ tịch UBND phường Tam Long cho biết toàn phường có 10 điểm phát quà, với tổng số hơn 42 ngàn dân.

"Các điểm phát quà luôn có lực lượng làm nhiệm vụ để người dân đến nhận tiền. Vì nhiều gia đình do đã có kế hoạch đi chơi xa, không có ở địa phương trong những ngày tổ phát quà làm việc thì sẽ được nhận sau đó", ông Hiền cho hay.

Tại diễn biến khác, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Phi Khánh, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm (TP.HCM) cho biết từ ngày 31.8, xã đã thành lập Tổ phát quà tặng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cho người dân.

Triển khai chu đáo việc tặng quà Quốc khánh 2.9 cho người dân ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại địa bàn xã có 9 điểm phát quà, với hơn 51.000 người. Tổ phát quà có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chính sách tặng quà, thông báo cho người dân đến địa điểm nhận quà.

"Đối với người dân có danh sách nhận quà qua tài khoản ngân hàng, trong đêm 31.8, xã đã hoàn thành thủ tục chuyển kho bạc và ngân hàng việc chi trả cho hơn 3.200 người. Xã cũng đã giao công an rà soát hơn 1.600 người chưa có danh sách nhận quà để tránh sót người nhận quà. Việc tặng quà chậm nhất đến ngày 10.9", ông Khánh cho hay.

Trong khi đó, xã Bình Châu (TP.HCM) có 7 điểm phát quà. UBND xã Bình Châu giao cho lực lượng chức năng hướng dẫn người dân chưa nhận quà trong 2 ngày 1 và 2.9 thì đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Châu nhận quà từ ngày 3 - 15.9.

Người dân nhận tiền tại điểm trao quà ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại phường Tam Thắng (TP.HCM), ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường cho biết toàn phường có 25 địa điểm nhận quà tặng. Người dân đã được thông báo có 3 khung giờ để đến các điểm nhận quà trong ngày 1.9. Việc nhận quà chậm nhất đến hết ngày 15.9.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, tại các điểm nhận quà nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, người dân vui tươi, ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

