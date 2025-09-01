Phạm nhân được đặc xá ở TP.HCM dịp Quốc khánh: 'Sẽ cố gắng trở thành công dân tốt'

129 phạm nhân nhận giấy quyết định đặc xá ở Trại tạm giam Chí Hòa

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đã được đặc xá và sẽ được hòa nhập cộng đồng từ ngày 1.9. Đây là một trong những đợt đặc xá lớn trong năm, góp phần thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cải tạo tốt.

Lễ công bố được tổ chức tại Trạm tạm giam Chí Hòa ẢNH: Võ Hiếu

Lễ công bố quyết định đặc xá lần 2 năm 2025 tại Trại tạm giam Chí Hòa được tổ chức vào sáng 1.9 ẢNH: Võ Hiếu

Các phạm nhân nhận giấy chứng nhận đặc xá ẢNH: Võ Hiếu

Trong không khí trang trọng, buổi lễ được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan thi hành án hình sự, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM và các phạm nhân được đặc xá.

Đợt này, có 129 phạm nhận được trao giấy chứng nhận đặc xá tại Trại tạm giam Chí Hòa. Đây cũng là ghi nhận cho quá trình nỗ lực cải tạo tốt của họ thời gian qua.

13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 trên cả nước ẢNH: Võ Hiếu

Lời hứa trước khi tái hòa nhập cộng đồng

Trong suốt buổi lễ, những lời phát biểu cảm tưởng từ các phạm nhân được đặc xá mang đầy sự xúc động. Nhiều người chia sẻ họ đã nhận thức được sai lầm trong quá khứ và hứa sẽ không tái phạm.

Các phạm nhân khẳng định sẽ nỗ lực sống lương thiện, đóng góp cho xã hội và không để gia đình phải lo lắng về mình nữa.

Trên tay là giấy chứng nhận đặc xá trước khi về gia đình ẢNH: Võ Hiếu

Một phạm nhân bày tỏ: "Chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình, hứa sẽ không vi phạm, trở thành công dân tốt và sống có ích cho xã hội. Được trở về với gia đình là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi sẽ không để lỗi lầm trong quá khứ ám ảnh mình nữa, và sẽ cố gắng làm lại từ đầu".

Các phạm nhân được đặc xá đợt này đã có thời gian cải tạo tốt và được ghi nhận ẢNH: Võ Hiếu

Niềm vui của những người đang cố gắng làm lại cuộc đời ẢNH: Võ Hiếu

Nữ phạm nhân thay mặt những người được đặc xá đợt này phát biểu lời hứa sẽ cố gắng trở thành công dân tốt ẢNH: Võ Hiếu

Các phạm nhân được đặc xá đợt này còn động viên những người ở lại tiếp tục cải tạo và mong muốn họ sẽ sớm quay trở về với gia đình.

Sau khi thay quần áo bên trong trại tạm giam, họ bước qua cánh cổng Trại tạm giam Chí Hòa, gặp lại gia đình và chính thức quay trở lại với cộng đồng.

Họ được thay trang phục trước khi bước ra khỏi Trại Chí Hòa ẢNH: Võ Hiếu

Ở phía ngoài, người thân của các phạm nhân đã chờ sẵn ẢNH: Võ Hiếu

Bước qua cảnh cổng Trại tạm giam Chí Hòa, họ trở về làm những công dân bình thường ẢNH: Võ Hiếu

Một người mẹ đón con trở về ẢNH: Võ Hiếu

Niềm hạnh phúc khi được gặp lại gia đình ẢNH: Võ Hiếu

Trước đó, vào chiều ngày 29.8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo đó, 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã được đặc xá. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.9.

Như vậy, cùng với 8.056 người đặc xá đợt 1, tổng số người được đặc xá trong năm 2025 là 21.976 người. Đây là một trong những đợt đặc xá lớn trong năm, thể hiện tinh thần nhân đạo và chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với các phạm nhân đã cải tạo tốt và có ý thức sửa chữa sai lầm.