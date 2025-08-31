Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân câu cá phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương ven kênh Xáng ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
31/08/2025 18:39 GMT+7

Thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn bộ xương tại khu vực ven bờ kênh Xáng, thuộc xã Đông Thạnh, TP.HCM được người dân phát hiện nên báo công an.

Đến chiều 31.8, Công an xã Đông Thạnh, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn bộ xương tại khu vực ven bờ kênh Xáng, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) TP.HCM.

Người dân câu cá phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương ven kênh Xáng ở TP.HCM- Ảnh 1.

Thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn bộ xương tại khu vực ven bờ kênh Xáng được người dân phát hiện và báo công an

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một số người dân khi đang câu cá tại khu vực kênh Xáng đã phát hiện một vật thể lạ nổi trên mặt nước gần bờ kênh. 

Khi kiểm tra, người dân tá hỏa nhận ra đó là thi thể người đã phân hủy nghiêm trọng, gần như chỉ còn lại bộ xương, với một số phần xương đã bị mất.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm.

Do thi thể đã phân hủy nặng, cơ quan chức năng chưa thể xác định được giới tính cũng như danh tính của nạn nhân. Một số phần xương bị mất cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra ban đầu.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân tử vong và nhân thân của thi thể. Vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Bộ xương thi thể đã phân hủy Câu cá Công an xã Đông Thạnh Kênh Xáng Điều Tra
