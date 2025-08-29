Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tìm tung tích thi thể và quan tài trôi trên hồ thủy điện

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/08/2025 10:19 GMT+7

Một thi thể và chiếc quan tài được người dân phát hiện trôi trên hồ thủy điện Hủa Na, Nghệ An. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ.

Sáng 29.8, ông Lê Viết Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An), cho biết cơ quan công an năng đang xác minh danh tính một thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na thuộc địa bàn xã này.

Thi thể này được dân địa phương phát hiện trôi bên cạnh chiếc quan tài bằng gỗ, sau đó người dân đã đưa thi thể bỏ vào quan tài và báo cho chính quyền địa phương.

Tìm thi thể và quan tài trôi trên hồ thủy điện Hủa Na , Nghệ An - Ảnh 1.

Thi thể được người dân bỏ vào quan tài rồi báo chính quyền địa phương

ẢNH: CTV

Thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán.

Trước đó, sáng 26.8, người dân xã Thông Thụ cũng phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na và đã báo với chính quyền địa phương.

Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ vớt 2 thi thể lên bờ, xác định một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại không xác định được giới tính do đang phân hủy mạnh và không có giấy tờ tùy thân. Chính quyền địa phương sau đó đã cho chôn cất và thông báo tìm thân nhân của các thi thể này.

Thông Thụ là xã biên giới giáp với Lào. Ông Thắng cũng cho biết, những ngày qua, địa phương này có mưa to, nước từ các con suối đổ về rất lớn. Hiện tại, địa phương chưa nhận được thông tin trình báo có người bị mất tích nên bước đầu nhận định các thi thể có thể trôi từ nơi khác về và đang thông báo để tìm tung tích.

Thi thể nam giới gãy nhiều xương, dập, vỡ nội tạng được phát hiện trên sông Cổ Chiên, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, công an đang truy tìm tung tích, điều tra vụ việc.

