Bão số 5: Hỏa tốc yêu cầu thủy điện Bản Vẽ xả nước

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ để hạ dần mực nước hồ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu trong quá trình vận hành, căn cứ tình hình thời tiết và lượng mưa, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ chỉ đạo điều chỉnh việc xả lũ, cắt giảm lũ theo đúng các quy định của Chính phủ. Các sở, ngành liên quan giám sát việc vận hành xả lũ để giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua ẢNH: MAI THANH HẢI

Thủy điện Bản Vẽ nằm trên thượng nguồn sông Lam, có công suất thiết kế 320 MW, dung tích hồ chứa hơn 1,8 triệu m3 nước. Hồ chứa này có chức năng điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25.8, bão số 5 ảnh hưởng đến đất liền ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Dự báo đường đi của bão số 5 ẢNH: KTTV

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ đêm 24.8 đến hết ngày 26.8, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi mưa trên 250 mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi mưa trên 600 mm.