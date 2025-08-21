Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Phát hiện tượng khỉ Champa 800 năm tuổi dưới biển trong lúc câu cá

Hải Phong
Hải Phong
21/08/2025 20:19 GMT+7

Trong lúc đi câu cá trên biển Quảng Ngãi, một người đàn ông bất ngờ phát hiện tượng thần khỉ Hanuman mang đậm dấu ấn văn hóa Champa, có niên đại khoảng 800 năm, nằm sâu dưới làn nước xanh.

Ngày 21.8, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng thần khỉ Hanuman (mang văn hóa Champa, niên đại khoảng 800 năm). Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi được giao tiếp nhận, bảo quản.

Phát hiện tượng khỉ Champa 800 năm tuổi dưới biển trong lúc câu cá- Ảnh 1.

Tượng thần khỉ Hanuman được ông Dương Văn Lục thờ tại nhà

ẢNH: NVCC

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan và thực hiện chi thưởng cho ông Dương Văn Lục (65 tuổi, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), người phát hiện tượng thần khỉ Hanuman.

Theo các chuyên gia, tượng thần khỉ Hanuman có niên đại thế kỷ 11 - 12, phản ánh lịch sử vùng đất, thể hiện kỹ thuật điêu khắc tinh xảo và chịu ảnh hưởng Ấn Độ.

Có người trả giá 2 tỉ đồng nhưng không bán

Ông Dương Đình Lục kể, đầu năm 2021 trong một lần ra Vũng Buồn (biển Dung Quất, Quảng Ngãi) câu cá, ông thấy nhiều mảnh gốm vỡ. Hiếu kỳ, ông lặn xuống độ sâu 3 - 4 m, cách bờ khoảng 50 m, phát hiện phần tượng đá nhô lên khỏi lớp cát.

Tháng 3.2021, ông cùng người thân trục vớt, thuê xe cẩu đưa về nhà. Tượng nặng khoảng 150 kg nên quá trình vận chuyển rất khó khăn.

Ban đầu, bức tượng để trong nhà, ít người để ý. Về sau, một số người hiếu kỳ đến xem, thậm chí có người "trả giá 2 tỉ đồng". Tuy nhiên, ông từ chối bán vì cho rằng tượng mang yếu tố tâm linh. Năm 2023, ông được chính quyền vận động giao nộp cổ vật để phục vụ bảo tồn.

"Tôi bàn giao, mong tượng được gìn giữ và trưng bày cho nhiều người cùng biết", ông Lục nói.

Phát hiện tượng khỉ Champa 800 năm tuổi dưới biển trong lúc câu cá- Ảnh 2.

Ông Dương Văn Lục bên tượng thần khỉ Hanuman

ẢNH: NVCC

Theo đó, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã lập hội đồng giám định. Kết quả cho thấy tượng thần khỉ Hanuman làm bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84 cm, ngang 40 cm, nặng 150 kg. Tượng gồm bệ đá bát giác cao 14 cm và thân tượng cao 70 cm, trong tư thế ngồi.

Các chi tiết như khối đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng, cùng hoa văn vòng tròn, tua lục lạc quanh bụng mang phong cách điêu khắc Champa muộn, đồng thời chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.

Tượng thần khỉ Hanuman ở Quảng Ngãi được đánh giá có kích thước lớn, còn nguyên vẹn, mang giá trị so sánh quan trọng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện vật có thể xuất phát từ phế tích tháp Chánh Lộ, nơi từng khai quật hàng trăm tác phẩm điêu khắc Champa năm 1927.

Một nhà nghiên cứu văn hóa ở Quảng Ngãi cho biết, tượng khỉ tìm thấy ở Quảng Ngãi cho thấy những thông điệp chuyển tải những giá trị về thời gian khoảng 800 năm tồn tại theo dòng chảy lịch sử địa phương trong không gian văn hóa Champa - Đại Việt. Đây là di vật thuộc văn hóa Champa mang những đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc đá Champa và thể hiện nội dung liên quan đến tôn giáo ảnh hưởng từ Ấn Độ. Từ những giá trị đó cho thấy đây là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị lịch sử và văn hóa của Quảng Ngãi, cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày để công chúng tham quan thưởng lãm.

Tin liên quan

13 bảo vật quốc gia ở Bình Định là những tác phẩm điêu khắc đá Champa

13 bảo vật quốc gia ở Bình Định là những tác phẩm điêu khắc đá Champa

Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn ở Bình Định là tác phẩm điêu khắc Champa, có niên đại cuối thế kỷ 11, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

Champa tượng khỉ Niên đại Ấn Độ Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận