Tay vợt 14 tuổi Việt Nam gây sốc, đánh bại hạt giống số 2 người Ấn Độ

Từ ngày 18 đến 23.8.2025, giải Roland Garros Junior Series by Renault - vòng loại khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á diễn ra tại Hải Nam, Trung Quốc, quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục. Trong số đó, tay vợt Lê Tiến Anh (đơn vị Quân đội) - gương mặt trẻ triển vọng của quần vợt Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến mới của quần vợt trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đặc biệt, ở trận ra quân của giải vào ngày 18.8, Lê Tiến Anh đã tạo nên bất ngờ lớn khi thắng Ranvir Singh (Ấn Độ, hạt giống số 2). VĐV Việt Nam đã xuất sắc đánh bại tay vợt hạt giống số 2 người Ấn Độ sau 3 ván đấu kịch tính với tỷ số 2-1 (6/3, 5/7 và 6/2). Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh thi đấu vững vàng của Tiến Anh, mà còn mở ra hy vọng tiến sâu tại giải.

Lê Tiến Anh (trái) xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 của giải ẢNH: VTF

Giải đấu nằm trong hệ thống Roland Garros Junior Series by Renault, do Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) tổ chức. Đây là cơ hội lớn để các tay vợt trẻ xuất sắc giành suất tham dự Roland Garros Junior Championship 2026, giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.

Giải Roland Garros Junior Series là cơ hội để các tài năng trẻ tranh suất tham dự vòng chung kết tại Paris (Pháp), nơi được xem là bệ phóng cho những ngôi sao quần vợt trong tương lai. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tin tưởng và cử tay vợt trẻ tài năng của quần vợt Việt Nam Lê Tiến Anh tham dự Roland Garros Junior Series. Với những gì đã thể hiện, Tiến Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục cống hiến những màn trình diễn ấn tượng, mang hình ảnh quần vợt Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Lê Tiến Anh - tài năng trẻ triển vọng của quần vợt Việt Nam Sinh năm 2011, đơn vị Quân đội. Thành tích nổi bật: - Vô địch U.12 đơn nam giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc năm 2022 (VTF Junior Tour 2 - Hanaka Cup 2022). - Á quân đơn nam môn quần vợt tại Đại hội TDTT TP.HCM năm 2022. - Hạt giống số 1 đơn nam, đoạt HCV đơn nam và HCV đôi nam tại giải quần vợt vô địch U.14 ITF Châu Á 2024 (phát triển vòng loại khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á). - Vô địch đơn và đôi nam giải quần vợt châu Á - ATF U.14 Cup 2025, diễn ra tại Bình Dương.



