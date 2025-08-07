Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bùng nổ số lượng tay vợt đăng ký tham dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/08/2025 20:48 GMT+7

Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 sớm khóa sổ đăng ký các nội dung đôi nam novice và đôi nam intermediate vì đủ số lượng VĐV đăng ký.

Ngày 7.8, doanh nhân Madam Truyền (Phan Thị Thanh Truyền), Trưởng ban Tổ chức giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 (diễn ra ngày 16, 17.8 tại Malaysia) cho biết: "Trong lần đầu tiên phong tổ chức giải đấu ở nước ngoài nhằm kết nối, lan tỏa phong trào pickleball, chúng tôi rất vui khi có rất đông VĐV của Malaysia, Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác đăng ký tham gia tranh tài. Ngày 10.8 mới khóa sổ đăng ký thi đấu nhưng theo báo cáo từ ban chuyên môn, nội dung đôi nam novice và đôi nam intermediate đã đủ số lượng VĐV đăng ký nên chốt sổ sớm. Có tổng cộng 64 cặp đấu ở nội dung đôi nam novice và 40 cặp đấu ở nội dung đôi nam intermediate".

Bùng nổ số lượng tay vợt đăng ký tham dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025- Ảnh 1.

Hoàng Thành Trung là gương mặt sáng giá của pickleball Việt Nam tranh tài ở giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 tại Malaysia

ẢNH: NVCC

Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 diễn ra tại cụm sân Grand Pickleball Arena (GPA, Malaysia). Giải được chia ra thành 3 nhóm trình độ gồm novice (mới chơi), intermediate (trung cấp) và open (mở rộng) với tổng cộng 8 nội dung. Theo danh sách đăng ký thi đấu tính đến hôm nay có khoảng 500 tay vợt với những gương mặt đáng chú ý như Mayur Patil (Ấn Độ), Karina Aditya (Indonesia), Sarge Kaur (Malaysia), Hoàng Thành Trung (CLB Kingtek)…

Bùng nổ số lượng tay vợt đăng ký tham dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025- Ảnh 2.

Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 thu hút đông đảo VĐV tranh tài ở nhiều nội dung

ẢNH: NVCC

Bùng nổ số lượng tay vợt đăng ký tham dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025- Ảnh 3.

CLB Kingtek Pickleball ra quân tập luyện chuẩn bị tranh tài giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 tại Malaysia

ẢNH: NVCC

Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 có cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn. Phần thưởng cho danh hiệu vô địch các nội dung mở rộng là 5.000 RM (khoảng 30 triệu đồng), vô địch các nội dung trung cấp là 3.000 RM (khoảng 18 triệu đồng) và vô địch các nội dung dành cho nhóm VĐV mới chơi là 2.000 RM (khoảng 12 triệu đồng). Từ nay đến ngày 10.8, ban tổ chức tiếp tục nhận đăng ký thi đấu cho các nội dung còn lại như đôi nữ novice, đôi nam nữ intermediate, đôi nam open…

