Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Đề xuất hỗ trợ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi trường hợp hỏa táng

Hải Phong
Hải Phong
19/08/2025 19:20 GMT+7

Ngày 19.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết về chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn.

Theo tờ trình, mỗi trường hợp hỏa táng sẽ được hỗ trợ từ 10 - 15 triệu đồng tùy địa bàn. Trong đó, địa bàn cấp xã thuộc vùng 1 hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp; vùng 2 hỗ trợ 13 triệu đồng/trường hợp; vùng 3 hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp.

Quảng Ngãi: Đề xuất hỗ trợ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi trường hợp hỏa táng - Ảnh 1.

Mộ được chôn trên các cánh đồng ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, các đơn vị thuộc vùng 1, gồm: đặc khu Lý Sơn và các xã, phường thuộc tỉnh Kon Tum cũ.

Vùng 2, gồm các xã: Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Minh Long, Sơn Mai, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa và Đặng Thùy Trâm.

Vùng 3 gồm các xã: Tịnh Khê, An Phú, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Long Phụng, Mỏ Cây, Mộ Đức, Lân Phong; các phường: Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh.

Khoản hỗ trợ này bao gồm chi phí vận chuyển thi hài và hỏa táng, áp dụng cho người qua đời có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi, hoặc người mất trên địa bàn tỉnh nhưng không có thân nhân lo an táng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng hỏa táng theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới mục tiêu nâng tỉ lệ hỏa táng trên địa bàn đạt tối thiểu 5%. Đồng thời, việc hỗ trợ sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình người mất trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi chưa có cơ sở hỏa táng.

Chính sách này sẽ được thực hiện cho đến khi cơ sở hỏa táng của tỉnh đi vào hoạt động.

