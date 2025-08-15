Quảng Ngãi: Xã Vạn Tường cấp sổ đỏ sớm hơn 5 ngày so với quy định

Ngày 15.8, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương vừa tổ chức trao 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp lần đầu cho người dân, sớm hơn 5 ngày so với quy định.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, trao sổ đỏ cho người dân ẢNH: CẨM ÁI

Theo quy định, việc cấp sổ đỏ lần đầu hoàn thành trong 20 ngày. Tuy nhiên, xã Vạn Tường đã nỗ lực rút ngắn quy trình, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, hoàn tất trong 15 ngày. Kết quả này thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

"Với kết quả này, Vạn Tường cũng là một trong những địa phương cấp sổ đỏ cho người dân sớm nhất của tỉnh Quảng Ngãi, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp", ông Hiền nói.

Bất ngờ khi "thủ tục đất đai" được giải quyết nhanh chóng

Ông Võ Quyết (ở xã Vạn Tường) là một trong những người vừa nhận sổ đỏ, chia sẻ: "Trước đây, làm sổ đỏ rất vất vả, phải đi qua nhiều cơ quan. Nay chỉ cần đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã làm thủ tục, 15 ngày sau đã nhận được kết quả. Cán bộ làm việc tận tình, tôi rất tin tưởng".

Còn bà Huỳnh Thị Lệ Hiền (ở xã Vạn Tường), cho biết cũng bất ngờ khi thủ tục đất đai vốn phức tạp lại được giải quyết nhanh chóng. "Đây là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả làm việc của chính quyền mới", bà Hiền nói.

Người dân xã Vạn Tường hài lòng khi cầm sổ đỏ trên tay sớm hơn thời hạn ẢNH: CẨM ÁI

Ông Ung Đình Hiền cho hay, dù giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, xã vẫn kiên trì phương châm “lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ” để đẩy nhanh cấp sổ đỏ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ giải quyết vướng mắc thủ tục đất đai.

"Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Vạn Tường đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ và đô thị", ông Hiền nhấn mạnh.

Xã Vạn Tường được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 xã của H.Bình Sơn (cũ), có diện tích tự nhiên hơn 109 km², dân số hơn 60.600 người. Trong tháng đầu vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã này tiếp nhận 2.081 hồ sơ; đã xử lý 1.365 hồ sơ, trong đó 99,5% được trả trước hạn.



