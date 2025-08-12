Đà Nẵng duy trì 'chính sách an sinh mang tính nhân văn đặc thù, riêng có'

Ngày 12.8, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết kỳ họp đã xem xét, đánh giá kết quả toàn diện về nền kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất rà soát, xử lý các nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ). Trong đó, có 63 nghị quyết được điều chỉnh áp dụng chung trên địa bàn thành phố mới và 90 nghị quyết được bãi bỏ do không còn phù hợp.

"Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý nhà nước trên địa bàn toàn thành phố, đồng thời duy trì các chính sách an sinh xã hội mang tính dân văn đặc thù, riêng có của thành phố", ông Nguyễn Đức Dũng nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại kỳ họp ẢNH: HOÀNG SƠN

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố cùng các cấp, ngành khẩn trương cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐND, bảo đảm cơ chế, chính sách minh bạch, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cần tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung quy chế, điều kiện làm việc để đảm bảo hoạt động thông suốt.

Ông Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu củng cố bộ máy, bố trí đủ nhân lực, tài chính, phương tiện, nhất là cho cấp xã, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công; phát triển kinh tế bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm; chăm lo đời sống người dân, nhất là người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, đối tượng yếu thế…

"Tập trung nguồn lực, giải quyết vấn đề xã hội cấp thiết như việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, giáo dục, công tác phòng, chống thiên tai. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình giảm nghèo, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả của sự phát triển", ông Nguyễn Đức Dũng nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị đại biểu HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; lắng nghe ý kiến của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin xã hội và sự đồng thuận trong quá trình phát triển thành phố.