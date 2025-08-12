Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Phạm Thanh Liêm làm Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa

Bá Duy
Bá Duy
12/08/2025 20:24 GMT+7

HĐND tỉnh Khánh Hòa chính thức chỉ định Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 12.8, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa. Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, trao Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặc khu Trường Sa.

Theo Nghị quyết, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa; ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Phó chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khánh Hòa chỉ định lãnh đạo Đặc khu Trường Sa - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa về nhân sự lãnh đạo Đặc khu Trường Sa

ẢNH: B.D.

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Bùi Xuân Bình khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông nhấn mạnh việc HĐND tỉnh tín nhiệm, chỉ định hai lãnh đạo thể hiện sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những cán bộ đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác trên quần đảo Trường Sa.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thay mặt các cán bộ được chỉ định, ông Phạm Thanh Liêm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tin tưởng giao nhiệm vụ, khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn.

Khánh Hòa chỉ định lãnh đạo Đặc khu Trường Sa - Ảnh 2.

Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: B.D.

Chiều cùng ngày, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Trong thời gian công tác trên quần đảo Trường Sa, mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa gia đình, cường độ huấn luyện cao, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng, đặc biệt có 34 sĩ quan được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn.

Khánh Hòa chỉ định lãnh đạo Đặc khu Trường Sa - Ảnh 3.

Thượng tá Bùi Xuân Bình trao quyết định cho các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa

ẢNH: B.D

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Bùi Xuân Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã đạt được. Ông yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ ngày, tuần; nhất là quy định về sử dụng rượu bia, tham gia giao thông, không tụ tập sai quy định; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng.

Đồng thời, ông yêu cầu nắm chắc hoàn cảnh, nguyện vọng của từng người, tham mưu giải quyết kịp thời việc đi phép, chuyển công tác. Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, không để tư tưởng chủ quan, công thần; hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ; chấp hành nghiêm quy định khi đi phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

