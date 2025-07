13 đặc khu của Việt Nam: Trường Sa - Đặc khu đặc biệt của đặc biệt

Đặc khu Trường Sa hiện có 9 hải đăng (đèn biển) do Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo, thuộc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (Bộ Xây dựng) quản lý, vận hành bắt đầu từ năm 1993.

Quân và dân đặc khu Trường Sa thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần, trên đường băng sân bay Trường Sa, phía sau là âu tàu ẢNH: P.V

Đặc khu Trường Sa có hàng chục âu tàu lớn, sức chứa hàng trăm tàu thuyền và khu hậu cần nghề cá tại các đảo: Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Đá Tây, Thuyền Chài, Trường Sa Đông, Đá Lớn, Núi Le, Đá Nam, Tiên Nữ…

Đặc khu Trường Sa có nhiều ngôi chùa: Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Đá Tây, Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông…

Tất cả các đảo thuộc đặc khu đều có trung tâm y tế, bệnh xá…

Đặc khu Trường Sa có gần 100 hộ dân, sống rải rác ở nhiều đảo, nhưng tập trung nhất ở thị trấn Trường Sa, 2 xã Song Tử Tây, Sinh Tồn và làng chài Đá Tây.

Xã Song Tử Tây thuộc đặc khu Trường Sa, nhìn từ trên cao ẢNH: PV

Những năm qua, các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đã xây dựng nhiều công trình tặng Trường Sa, như: Nhà khách Thủ đô trên đảo Trường Sa (TP.Hà Nội); Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thị trấn Trường Sa (Nghệ An); Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đảo Trường Sa (Bình Phước); Nhà văn hóa tại đảo Song Tử Tây và đảo Sơn Ca; Tượng đài Tiết chế quốc công Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Song Tử Tây; Trung tâm văn hóa tại Nam Yết...