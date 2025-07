Phát hiện bộ xương người trong rừng sâu Quảng Ngãi

Ngày 20.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Ba Vì vào rừng, khám nghiệm hiện trường nơi có một bộ xương người được người dân phát hiện.

Cơ quan chức năng khám nghiệm bộ xương người được phát hiện trong rừng ẢNH: THÀNH SỰ

Trước đó, vào chiều ngày 18.7, một người dân ở thôn Mang Đen, xã Ba Vì trong lúc lên rừng tìm cây thuốc đã phát hiện một bộ xương người tại Hang Vưm, thuộc thôn Làng Trui, xã Ba Vì.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho Công an xã Ba Vì. Nhận được tin báo, công an xã đã báo cáo, tham mưu UBND xã Ba Vì tổ chức tìm bộ xương trên.

Sau khi tìm thấy bộ xương người trong rừng, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và nhận dạng đồ đạc liên quan. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bộ xương trên là của ông Phạm Văn Trều (49 tuổi, ở xã Ba Vì).

Khoảng 2 tháng trước, ông Trều bỏ nhà đi mất tích, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trước đó, tại xã Ba Vì cũng phát hiện một bộ xương người. Cụ thể, ngày 26.5, một người đàn ông ở xã Ba Vì vào rừng tìm mật ong thì bất ngờ phát hiện bộ xương người tại khu vực lán trại nên đã báo cáo cho chính quyền địa phương.

Qua khám nghiệm hiện trường cùng các vật dụng cá nhân và nhận diện từ người thân, bước đầu cơ quan chức năng xác định có thể bộ xương là của Phạm Văn Ti (25 tuổi, ở thôn Làng Vờ, xã Ba Nam). Người này từng bị truy nã từ ngày 29.1.2024 vì liên quan đến hành vi lừa đảo.