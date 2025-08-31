Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam bị can gây cháy chợ Thanh Tùng

Gia Bách
Gia Bách
31/08/2025 18:51 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc, là người gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Chiều tối 31.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc (63 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, Cà Mau), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Bị can Phúc gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng hôm 22.8.

Cơ quan CSĐT cũng đang khẩn trương thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi ông Phúc chém trọng thương bà B.P.T (52 tuổi).

Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ngày 22.8, làm 57 ki ốt bị thiêu rụi

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, trước đây, ông Phạm Văn Phúc sống ở H.Trần Văn Thời, Cà Mau (cũ). Sau khi ly hôn vợ, ông đến xã Thanh Tùng thuê nhà, hành nghề chạy đò dọc. Trong một lần chở nhóm khách, ông quen biết bà B.P.T.

Do cả 2 từng đổ vỡ hôn nhân nên sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Những năm đầu hạnh phúc, vài tháng gần đây hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Người dân sinh sống ở chợ Thanh Tùng cho biết, ông Phúc sống khép kín, không nhậu nhẹt, ít giao lưu, nhưng thường ghen tuông khi thấy bà T. đi hát, đi tiệc về khuya.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 22.8, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Bà T. bỏ chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và lan sang các ki ốt liền kề. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ 57 ki ốt của 31 tiểu thương, ước tính tổng thiệt hại tài sản trên 20 tỉ đồng. Chính quyền tỉnh Cà Mau đã kịp thời có chính sách hỗ trợ ban đầu cho các tiểu thương bị thiệt hại. Theo đó, mỗi hộ được Tỉnh ủy Cà Mau hỗ trợ 5 triệu đồng; riêng những hộ thiệt hại nặng được UBND tỉnh hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục làm rõ để xử lý hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng và chém trọng thương bà T.

