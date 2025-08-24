Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng

Ngày 24.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (63 tuổi), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Ông Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, Cà Mau).

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ngày 22.8 ẢNH: CTV

Như Thanh Niên thông tin, ông Phúc và bà B.P.T (52 tuổi) chung sống như vợ chồng tại ki ốt bà T. thuê trong chợ Thanh Tùng. Quá trình chung sống, do ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khoảng 11 giờ 30 ngày 22.8, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.



Ngay sau đó, ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki ốt liền kề. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ 57 ki ốt của 31 tiểu thương (không phải 56 ki ốt của 25 tiểu thương như thông tin ban đầu). Ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỉ đồng. Các tiểu thương bị thiệt hại nặng nhất là ông Bùi Hữu Ba (8 ki ốt, thiệt hại hơn 4 tỉ đồng); ông Phan Hoàng Kiếm (3 ki ốt, hơn 3 tỉ đồng), ông Đặng Minh Chánh (3 ki ốt, hơn 3 tỉ đồng).

Trong số các tiểu thương bị ảnh hưởng, có 18 hộ không có nhà ở riêng, đặc biệt 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã phải mượn nhà dân quanh chợ để bố trí tạm cư, đồng thời huy động lực lượng tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường, dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay (24.8)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục làm rõ để xử lý hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng.



