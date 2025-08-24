Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng

Gia Bách
Gia Bách
24/08/2025 17:24 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Phúc (63 tuổi), nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Ngày 24.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (63 tuổi), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Ông Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, Cà Mau).

Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ngày 22.8

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên thông tin, ông Phúc và bà B.P.T (52 tuổi) chung sống như vợ chồng tại ki ốt bà T. thuê trong chợ Thanh Tùng. Quá trình chung sống, do ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khoảng 11 giờ 30 ngày 22.8, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki ốt liền kề. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ 57 ki ốt của 31 tiểu thương (không phải 56 ki ốt của 25 tiểu thương như thông tin ban đầu). Ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỉ đồng. Các tiểu thương bị thiệt hại nặng nhất là ông Bùi Hữu Ba (8 ki ốt, thiệt hại hơn 4 tỉ đồng); ông Phan Hoàng Kiếm (3 ki ốt, hơn 3 tỉ đồng), ông Đặng Minh Chánh (3 ki ốt, hơn 3 tỉ đồng).

Trong số các tiểu thương bị ảnh hưởng, có 18 hộ không có nhà ở riêng, đặc biệt 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã phải mượn nhà dân quanh chợ để bố trí tạm cư, đồng thời huy động lực lượng tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường, dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay (24.8)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục làm rõ để xử lý hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng.


Tin liên quan

Vụ cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng: Ghen tuông chém 'vợ hờ' rồi phóng hỏa

Vụ cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng: Ghen tuông chém 'vợ hờ' rồi phóng hỏa

Do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người sống chung trong ki ốt chợ Thanh Tùng (Cà Mau) đã dẫn đến vụ phóng hỏa nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

chợ thanh tùng hủy hoại tài sản Tiểu thương nhà ở ghen tuông cà mau cháy chợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận