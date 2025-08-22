Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng, đốt ‘tình địch’

Lê Lâm
Lê Lâm
22/08/2025 20:13 GMT+7

Thấy anh Th. đứng nói chuyện với cô gái mình đang yêu, Tuấn tạt xăng tạt vào 'tình địch', rồi châm lửa đốt.

Ngày 22.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, ở Nghệ An), để điều tra về hành vi giết người.

Đồng Nai: Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng, đốt ‘tình địch’- Ảnh 1.

Nghi can Đào Ngô Ngọc Tuấn tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, Tuấn cùng anh H.B.T.Th (20 tuổi, ở Tây Ninh) đều có tình cảm với chị H. (17 tuổi, ở phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 22 giờ ngày 20.8, Tuấn mua xăng rồi mang đến nhà chị H. để đe dọa, không được quen với người khác. Đến nơi, Tuấn thấy anh Th. đang đứng nói chuyện với H. trước cổng nhà. Tuấn bực tức nên đã tạt xăng vào "tình địch", bật lửa đốt, rồi bỏ trốn. Anh Th. bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Tuấn khi nghi can này đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa (TP.HCM).

Tin liên quan

Tạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại

Tạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại

Nguyễn Thị Thu Nga bị chó nhà hàng xóm cắn trúng chân. Hai bên xảy ra mâu thuẫn liên quan việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại, Nga mua xăng tạt vào nhà hàng xóm, châm lửa đốt nhà.

Khám phá thêm chủ đề

tạt xăng tình địch ghen tuông Giết người Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận