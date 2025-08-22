Đồng Nai: Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng, đốt ‘tình địch’

Ngày 22.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, ở Nghệ An), để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Đào Ngô Ngọc Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, Tuấn cùng anh H.B.T.Th (20 tuổi, ở Tây Ninh) đều có tình cảm với chị H. (17 tuổi, ở phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 22 giờ ngày 20.8, Tuấn mua xăng rồi mang đến nhà chị H. để đe dọa, không được quen với người khác. Đến nơi, Tuấn thấy anh Th. đang đứng nói chuyện với H. trước cổng nhà. Tuấn bực tức nên đã tạt xăng vào "tình địch", bật lửa đốt, rồi bỏ trốn. Anh Th. bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Tuấn khi nghi can này đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa (TP.HCM).