Đồng Nai: Bắt nhanh nghi can cướp tài sản, giết chủ quán tạp hóa

Sáng 20.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt nghi can trong vụ giết người, cướp tài sản tại một quán tạp hóa trên địa bàn xã Long Phước (H.Long Thành, Đồng Nai).

Nghi can Nguyễn Minh Phúc bị bắt giữ tại TP.HCM sau 5 giờ gây án ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Cụ thể, sau 5 giờ gây án, nghi can bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn P.Cầu Ông Lãnh (Q.1, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19.6, một nam thanh niên vào quán tạp hóa trên quốc lộ 51 hỏi mua hàng, sau đó lợi dụng chủ quán là bà Lưu Thị Cẩm T. (59 tuổi, chủ quán) sơ hở đã dùng dao khống chế, cướp tài sản, rồi sát hại nạn nhân trước khi bỏ trốn về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (bìa phải) đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phá án ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an xã Long Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng phá án.

Sau 5 giờ truy xét, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP.HCM bắt được nghi can là Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ; tạm trú tại xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại P.Cầu Ông Lãnh (Q.1).

Vụ giết người, cướp tài sản đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.