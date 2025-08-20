Đồng Nai: Làm rõ vụ một người đàn ông bị dập nát bàn tay

Ngày 20.8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) xác nhận, vào tối 19.8 khoa cấp cứu đã tiếp nhận 1 người đàn ông bị dập nát bàn tay cùng một phần đùi bên phải.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19.8, người dân sống trên đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Phước Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Kiểm tra xung quanh thì phát hiện người đàn ông nằm trên vỉa hè trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay bên phải cùng 1 phần đùi phải bị dập nát. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác định người này tên là T.T.Q (49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Nạn nhân sau đó nhanh chóng được người dân hỗ trợ, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Sau khi sơ cứu, xác định vết thương của nạn nhân phức tạp, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển nạn nhân lên TP.HCM tiếp tục cấp cứu ngay trong đêm.

Đến sáng 20.8, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường khu vực xảy ra sự việc. Tại hiện trường có 2 chiếc điện thoại bị hư hỏng. Cạnh bên có 1 cục giống pin, có 2 sợi dây được kết nối (nghi được dùng để sạc pin tự chế), xung quanh nhiều vết máu loang lổ và các mảnh vải rách vương vãi.

Nguyên nhân vụ việc người đàn ông bị dập nát bàn tay đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.