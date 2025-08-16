Hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM vươn đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Nhằm tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện liên vùng, ngày 16.8, ngành y tế TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 15.8, thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 khác cũng đã đi vào hoạt động khu vực tỉnh Bình Dương cũ, gồm: Bệnh viện đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

Với sự kiện này, tổng số trạm cấp cứu vệ tinh 115 trực thuộc hệ thống y tế TP.HCM đã nâng lên 49 trạm.

TP.HCM mở thêm 4 trạm cấp cứu 115 tại khu vực tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ẢNH: SYT

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, việc mở rộng mạng lưới cấp cứu vệ tinh 115 từ trung tâm thành phố đến các khu vực vừa hợp nhất là một trong những nhiệm vụ cấp bách.

Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo người dân khu vực vùng ven cũng được tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng, hiệu quả.

Trong thời gian qua, TP.HCM đã từng bước chuẩn hóa quy chế phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và nội viện, tăng cường sự kết nối giữa các bệnh viện với hệ thống cấp cứu 115.

Đồng thời, lực lượng tham gia cấp cứu ngoại viện cũng được đào tạo chuyên sâu, tuân thủ các nguyên tắc xử trí cấp cứu theo mô hình ABCDE, dựa trên hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và Liên đoàn Cấp cứu quốc tế (IFEM).

Trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương ẢNH: SYT

Để đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống được thông suốt và hiệu quả, tổng đài cấp cứu 115 đã được đầu tư nâng cấp với trang thiết bị hiện đại.

Từ đầu năm 2021, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đã triển khai hệ thống phần mềm điều phối cấp cứu thông minh, giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận cuộc gọi, phân tích tình trạng cấp cứu theo thời gian thực và tự động điều phối xe cứu thương đến vị trí phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, tổng đài 115 còn triển khai dịch vụ tư vấn, hướng dẫn sơ cứu từ xa qua điện thoại, giúp trấn an người dân và hướng dẫn thực hiện các thao tác sơ cứu quan trọng trong lúc chờ đội cấp cứu đến hiện trường.

Đặc biệt, quy trình hướng dẫn hồi sinh tim phổi (CPR) và sơ cứu hóc dị vật đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, vào cuối năm 2025, ngành y tế TP.HCM sẽ khởi công xây dựng mới Trung tâm cấp cứu 115 tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên. Trung tâm này được định hướng đạt chuẩn quốc tế, là nền tảng quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại trên toàn địa bàn thành phố.