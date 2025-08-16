Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM vươn đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Duy Tính
Duy Tính
16/08/2025 17:03 GMT+7

TP.HCM mở thêm 4 trạm cấp cứu 115 tại khu vực tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đảm bảo cấp cứu cho người dân vùng sâu, vùng xa trung tâm.

Nhằm tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện liên vùng, ngày 16.8, ngành y tế TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 15.8, thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 khác cũng đã đi vào hoạt động khu vực tỉnh Bình Dương cũ, gồm: Bệnh viện đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

Với sự kiện này, tổng số trạm cấp cứu vệ tinh 115 trực thuộc hệ thống y tế TP.HCM đã nâng lên 49 trạm.

Hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM vươn đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ- Ảnh 1.

TP.HCM mở thêm 4 trạm cấp cứu 115 tại khu vực tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

ẢNH: SYT

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, việc mở rộng mạng lưới cấp cứu vệ tinh 115 từ trung tâm thành phố đến các khu vực vừa hợp nhất là một trong những nhiệm vụ cấp bách. 

Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo người dân khu vực vùng ven cũng được tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng, hiệu quả.

Trong thời gian qua, TP.HCM đã từng bước chuẩn hóa quy chế phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và nội viện, tăng cường sự kết nối giữa các bệnh viện với hệ thống cấp cứu 115. 

Đồng thời, lực lượng tham gia cấp cứu ngoại viện cũng được đào tạo chuyên sâu, tuân thủ các nguyên tắc xử trí cấp cứu theo mô hình ABCDE, dựa trên hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và Liên đoàn Cấp cứu quốc tế (IFEM).

Hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM vươn đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ- Ảnh 2.

Trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương

ẢNH: SYT

Để đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống được thông suốt và hiệu quả, tổng đài cấp cứu 115 đã được đầu tư nâng cấp với trang thiết bị hiện đại.

Từ đầu năm 2021, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đã triển khai hệ thống phần mềm điều phối cấp cứu thông minh, giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận cuộc gọi, phân tích tình trạng cấp cứu theo thời gian thực và tự động điều phối xe cứu thương đến vị trí phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, tổng đài 115 còn triển khai dịch vụ tư vấn, hướng dẫn sơ cứu từ xa qua điện thoại, giúp trấn an người dân và hướng dẫn thực hiện các thao tác sơ cứu quan trọng trong lúc chờ đội cấp cứu đến hiện trường. 

Đặc biệt, quy trình hướng dẫn hồi sinh tim phổi (CPR) và sơ cứu hóc dị vật đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, vào cuối năm 2025, ngành y tế TP.HCM sẽ khởi công xây dựng mới Trung tâm cấp cứu 115 tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên. Trung tâm này được định hướng đạt chuẩn quốc tế, là nền tảng quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại trên toàn địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Cấp cứu nam bệnh nhân bị kẹt cán cây lau nhà trong hậu môn

Cấp cứu nam bệnh nhân bị kẹt cán cây lau nhà trong hậu môn

Nam bệnh nhân 23 tuổi nhập viện do tự nhét cán cây lau nhà vào hậu môn và bị kẹt trong đó, bác sĩ phải phẫu thuật lấy ra.

Khám phá thêm chủ đề

cấp cứu Bình Dương cấp cứu 115 tổng đài 115 trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu ngoại viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận